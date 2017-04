O cinema nacional investe: Cleo protagoniza o longa Terapia do Medo

O cinema nacional tem investido em novas vertentes e histórias, em Terapia do Medo, Cleo protagoniza ao lado de Ségio Guizé um thriller psicológico. Com direção de Roberto Moreira o filme conta a história de uma campeã de vôlei de praia que passa por experiências assustadoras e acaba por receber ajuda de um médico. A partir daí dá pra imaginar o que vem, medo, muito medo. Segundo o produtor e co-roteirista do longa, Luciano Patrick, no site da produtora Globo Filmes, o longa é muito mais de medo do que susto, e ainda cita as influências de filmes americanos como “O Exorcista” (1973), “O Chamado” (1998), “Horror em Amityville” (1979), “O Iluminado” (1980), “Poltergeist” (1982). Já dá pra imaginar o que vem por aí.

Para se preparar pro filme Cleo teve intensos treinos de vôlei e preparação física redobrada. Já tinha experiência com vôlei dos tempos da escola, mas dessa vez teve que pegar pesado para dar vida há irmãs gêmeas. Fernanda e Clara, segundo Cleo, são normais como qualquer pessoa. As duas formam uma dupla de jogadoras de vôlei, no entanto algo acontece e elas perdem a sincronicidade que existia, a conexão.

“A preparação pra mim é pra despertar os sentidos, se preparar emocionalmente e fisicamente e estar com a intenção direcionada para aquele universo, até você ter o insight da coisa pra depois organizar de forma mais objetiva”, diz Cleo.

Diz ter se apaixonado pela história devido a trama remeter a temas os quais já leu, como física quântica, ciência, espiritismo, e que de forma geral se relacionam com a energia. Tudo é energia pra Cleo. As gravações aconteceram em São Paulo e Ilha Bela. Só nos resta esperar o lançamento e as surpresas que Terapia do Medo ainda reservam.

