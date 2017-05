O capuz está em alta

O capuz faz parte de várias peças de roupas, como casacos, camisetas, moletons e alguns vestidos e macacões. Ultimamente ele tem sido um dos queridinhos da celebridades, e vem reaparecendo com tudo nos looks dos famosos. Uma das adeptas é Rihanna, ela usa e abusa dos capuzes em seus looks de show e do dia a dia.

Usado, muitas vezes, para esconder-se dos fotógrafos e cliques indesejados o capuz serve principalmente pra proteger do frio. Muitos uniformes escolares vêm com capuz e a moda também bebe disso. Os jovens seguem as tendências e ele caiu nas graças já faz muito tempo.

A pegada urbana continua aí e pode ser vista em vários looks e semanas de moda mundo a fora, com isso o capuz é alçado a hit fashion entre os antenados. Surge como um símbolo de rebeldia, algo cool, ou até mesmo “gangstah”. Mas há de se ter cuidado, pois só ele não significa que o look vai ser sofisticado. Pra dar certo é preciso saber mesclar, combinar e descombinar, se preciso for.

Dá pra combinar um moletom de capuz com um blazer num estilo mais cool, urbano. É possível também, investir numa parte de baixo mais ousada, como uma calça skinny e salto alto. Ou ainda optar por um estilo totalmente fashion com um moletom oversized de capuz com uma bota de cano super alto.

Muitas marcas famosas trouxeram o capuz como ícone fashion para suas criações, a coleção Rihanna pra Puma vem toda trabalhada no capuz, assim como a Chanel e a Fenty. Você pode entrar nessa onde de forma muito simples, pegue um moletom de capuz e mescle-o com peças que já tem, seja uma jaqueta jeans ou um blazer, misture com uma calça de alfaiataria. Experimente, ouse.

Que tal um moletom de capuz com uma calça de vinil e um saltão?

News da Cleo

