Número de frigoríficos interditados sobe de 4 para 6 unidades

O ministro da Agricultura Blairo Maggi atualizou, nesta segunda-feira (17.03), o número de frigoríficos interditados após a Operação Carne Fraca, da Polícia Federal.

De acordo com o ministro, o número de unidades subiu de 4 para 6, em um total de cinco empresas envolvidas.

As unidades interditadas são: uma unidade da empresa Souza Ramos, em Colombo, no Paraná; duas unidades da Peccin, em Curitiba (PR) e Jaraguá do Sul (SC); uma unidade da BRF, em Mineiros (GO); uma unidade da SSPMA, em Sapopema (PR); uma unidade da Farinha de Castro, em Castro (PR).

Segundo informações do G1, as unidades foram interditadas após fiscais auditarem os frigoríficos.

Nesta segunda-feira (27.03), Maggi fará um balanço das auditorias nas 21 unidades alvos da Carne Fraca.

