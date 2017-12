Núcleo da Defensoria em Tapurah integra Mutirão Rural da Cidadania

Dezenas de pessoas foram atendidas pela Defensoria Pública no município de Tapurah, 431 km de Cuiabá, durante o Mutirão Rural da Cidadania, organizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MT), em parceria com órgãos e instituições que prestam serviços de saúde, assistência social, jurídica e outros.

O defensor público que atende na comarca, Nicolás Andres Vico Sierra, afirma que a participação do órgão no evento amplia a proximidade com a população e oferta vários tipos de serviços num único lugar.

“No evento pudemos atender pessoas carentes e que têm dificuldade para se deslocar até o Núcleo da Defensoria Pública. E aqui elas tiveram suas demandas atendidas, isso também reforça a confiança em nosso trabalho. O objetivo comum é proporcionar cidadania a quem precisa”.

Durante o evento os moradores puderam fazer exames e receberam 100 óculos, puderam fazer a solicitação gratuita de RG, CPF, Carteira de Trabalho e de Pescador, entre outros, foram atendidos por médicos, odontólogos, fizeram testes de colesterol, triglicerídeos, glicemia, HIV, Sífilis, exames de rotinas. Eles também puderam participar de oficinas de beleza, artesanato, de pintura em tecido, corte de cabelo, distribuição de mudas e outros.

Esse foi o segundo Mutirão feito na cidade. O primeiro foi no ano passado, no assentamento Ana Terra. Desta vez o evento aconteceu na sede da escola Renascer, no distrito de novo El-dorado.

Participaram com prestação de serviços a Prefeitura Municipal de Tapurah, o Sindicato Rural, o Governo do Estado de Mato Grosso, a Assembleia Legislativa (AL-MT), a Federação dos Trabalhadores na Agricultura em Mato Grosso (Fetagri-MT).

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Twitter: @estrelaguianews