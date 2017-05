Núcleo Cível organiza ação solidária em homenagem ao Dia do Defensor

O Núcleo Cível da Defensoria Pública organizou nesta sexta-feira (19), data em que foi comemorado o Dia Nacional da Defensoria, uma ação solidária que arrecadou 142 litros de leite.

A ação foi desenvolvida ao longo de duas semanas, período em que a coordenadoria do Núcleo recebeu as doações feitas pelos servidores da Instituição, que irão beneficiar o Hospital do Câncer, em Cuiabá.

A representante do Hospital, Carolina Domingues Garcia, esteve presente na Defensoria para receber a doação e um certificado, entregue pela Defensora Pública Liseane Peres de Oliveira Toledo coordenadora do Núcleo Cível.

A servidora Karise Criveli, que atua no órgão, disse que a coordenadoria pretende continuar na realização de trabalhos sociais que vão além da Defensoria, objetivando a mudar realidade através de pequenas atitudes.

“Mesmo sendo uma ação simbólica, podemos dizer que foi cheia de emoções. Ficamos muito satisfeitos por ultrapassar a meta inicial, que era de 100 litros”, declarou.

Assessoria

Twitter: @estrelaguianews