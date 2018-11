Núcleo Cível estimula público da Defensoria a lembrar da saúde do homem com o ‘Novembro Azul’

A equipe do Núcleo Cível de Cuiabá usará o laço azul em suas roupas durante todo o mês de novembro para estimular o público da Defensoria Pública de Mato Grosso (DPMT) a cuidar da saúde do homem. A ideia está vinculada à campanha de algumas Instituições no país, que aproveitaram a iniciativa da Austrália, iniciada em 2003, para estimular que os homens previnam doenças como o câncer de próstata.

O Ministério da Saúde apoia a iniciativa desde então, mas orienta que elas sejam ampliadas para abarcar a saúde integral do homem. Segundo dados do MS, de 2012, a principal causa de mortes entre a população masculina eram as doenças do aparelho circulatório, depois as causas externas (acidentes, violência e suicídios), depois os tumores, doenças do aparelho respiratório, doenças do aparelho digestivo e doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas.

“Ao usarmos o laço durante todo o mês de novembro pretendemos que as pessoas sejam estimuladas a pensar sobre a saúde masculina. Vamos aproveitar as campanhas do Novembro Azul para reforçar a ideia entre o nosso público”, disse a coordenadora do Núcleo Cível de Cuiabá, defensora pública Liseane Toledo.

Em 2015 o MS emitiu nota técnica avaliando que as campanhas no mês de novembro são importantes, mas que elas devem ocorrer o ano todo a partir da qualificação profissional dos que atuam na área de saúde para prevenir, diagnosticar e orientar, nos casos de tratamento, sobre as doenças que atingem mais a população masculina.

Capacitar agentes comunitários e implantar ações educacionais também estão entre as orientações do Ministério. Ainda segundo os dados da Instituição, o câncer de próstata é o segundo mais incidente na população masculina, no mundo, e o primeiro no Brasil, por esse motivo, a doença ganhou evidência nas campanhas. “Como atendemos muitas pessoas e a circulação é grande aqui, vamos estimular que pensem sobre o assunto. Essa é uma forma de colaborarmos”, concluiu Liseane.

