Novos deputados do PTB se reúnem com presidente Jair Bolsonaro

Publicado por: Rosano Almeida

Os deputados federais eleitos do PTB se reuniram, em janeiro, no Palácio do Planalto, com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Os petebistas foram conduzidos pelo futuro líder do partido na Câmara dos Deputados, Pedro Lucas Fernandes (MA).

Na foto, da esquerda para a direita estão: Onyx Lorenzoni, Maurício Dziedricki (RS), Eduardo Costa (PA), Emanuelzinho (MT), Paulo Bengtson (PA), Pedro Lucas Fernandes, Pedro Bezerra (CE), Jair Bolsonaro, Wilson Santiago (PB), Nivaldo Albuquerque (AL), Marcelo Moraes (RS) e Ronaldo Santini (RS).

Com informações da assessoria da Liderança do PTB na Câmara dos Deputados

