Novo Complexo Administrativo potencializa eficiência do serviço público prestado à população

No novo espaço funcionam as secretarias municipais de Saúde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável e Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo

A centralização de atendimento em um mesmo local, com melhoria no ambiente de trabalho dos servidores e, consequentemente, o acolhimento da população são alguns dos ganhos que o novo Complexo Administrativo de Secretarias Municipais – que abriga Saúde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável e Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo proporcionará, tanto na política de valorização do servidor público, quanto na busca pelo aprimoramento dos serviços ofertados aos várzea-grandenses.

“A obra reforça a tônica desta administração, a de trabalhar de forma transparente, otimizando recursos e erguendo obras de qualidade com poucos recursos, proporcionando um espaço confortável ao servidor e melhorando a qualidade do atendimento a população. Somente com investimentos sérios e compromisso da Gestão é que conseguimos o envolvimento e estímulo dos nossos servidores, em torno do planejamento administrativo. O que conseguimos tirar do papel e transformar em obras e realizações, e o ganho maior é da população”, disse a prefeita Lucimar Sacre de Campos, durante inauguração do novo Complexo Administrativo, que ocorreu nesta segunda-feira (13.05), localizado na Avenida da Feb. A solenidade faz parte das comemorações dos 152 anos da cidade.

“Este Complexo tem objetivo de otimizar e dinamizar ainda mais os atendimentos que envolvem estas Pastas. Comportando toda a estrutura, o novo espaço servirá para atender as necessidades dos servidores públicos e de toda a população da cidade. Essa estrutura só vai ser bonita, de fato, se preocuparmos com a nossa realidade, em maximizar nossas estatísticas, e avançar em ritmo vertiginoso rumo ao tão sonhado progresso. Tomara que a beleza deste lugar se reverta em embelezar a vida das pessoas que mais precisam, ao chegar aqui, precisando de ajuda e auxílio. Só tem sentido estar na vida pública, se for para fazer a diferença, e trabalhar, trabalhar para colher frutos bons, revertidos em realizações para a nossa gente. Estamos há 4 anos frente a administração pública, e no início mesmo contra todos os prognósticos conseguimos conquistar e revolucionar Várzea Grande, com muita garra e luta. Vamos ter energia suficiente para fazer desse lugar um espaço lindo de se viver e desenvolver as habilidades profissionais do serviço público”, pontuou a prefeita.

Conforme a prefeita Lucimar, Várzea Grande completa 152 anos, e a gestão presenteia a cidade e a população com um conjunto de obras nas áreas de infraestrutura, saneamento básico, educação, mobilidade urbana, entre outros. “O pacote é resultado de investimentos da gestão em melhorias para a cidade reforçando o programa de benefícios que atinge todas as comunidades urbanas e rurais”, salientou.

O senador da República, Wellington Fagundes presente na cerimônia destacou que Várzea Grande retomou ao progresso econômico/social/político, em decorrência da sensibilidade feminina que tem o poder transformador de realidades. Várzea Grande está chegando à plenitude do saneamento básico, com o Programa de Aceleramento e Crescimento – PAC – infraestrutura e embelezamento, se tornando cartão postal em Mato Grosso. “De agora em diante, uniremos forças para idealização do projeto arquitetônico da Alameda Júlio Muller e do Parque Ambiental Bernardo Berneck, com intuito de criação de espaços de lazer para o município. Esses espaços favorecerão lazer e a saúde a toda uma população. Esses projetos estão prontos, o que é o mais importante, e o nosso papel enquanto parlamentar e junto com a bancada federal viabilizar recursos para execução das obras”, disse o senador.

Já o deputado Federal por Mato Grosso, Neri Geller parabenizou a prefeita pela excelente gestão que vem empregando no município. “Trabalharemos com muito afinco na bancada federal para encaminharmos emendas parlamentares para cidade. Conte conosco, pois estamos à disposição para caminhar e ajudar a Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, e Baixada Cuiabana com geração de emprego, renda e oportunidades aos mato-grossenses”, disse ele.

Para o secretário de Saúde, Diógenes Marcondes, a mudança é altamente positiva, pois se trata de um espaço ampliado, moderno, equipado e de fácil acesso para a população. “Vai contribuir com a melhora dos serviços internos e do atendimento ao público, além de possibilitar a concentração de atendimento em um único local, que também é o caso da Central de Distribuição de Medicamentos – Cadim, que também passará a funcionar neste novo espaço público”, frisou o secretário.

Para a mudança da Secretaria, a Prefeitura providenciou adequações físicas do novo complexo, além de ajustes na parte elétrica e na ligação com a internet. A troca de endereço, de acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo, José Roberto Amaral, visa melhorar a eficiência do trabalho. “Vamos concentrar toda a parte estrutural e otimizar os atendimentos administrativos priorizando a população de Várzea Grande”, afirmou.

Vale ressaltar que no entorno do complexo das secretarias foram realizadas obras de ampliação de estacionamento para utilização pública.

O novo Complexo Administrativo de Secretarias Municipais passou por obras de reforma geral e adaptação e concentrará toda a parte administrativa das secretarias. O atendimento ao público funcionará em expediente normal.

Na ocasião, estiveram presentes o senador Jayme Campos; ex governador de Mato Grosso, Júlio Campos; vice-prefeito, José Hazama; secretários e vereadores municipais, servidores e parte da sociedade civil.

