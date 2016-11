Nova sinalização inclui espaço exclusivo para as motos junto aos semáforos

Para aumentar a segurança dos motociclistas, a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) de Cuiabá está incluindo na revitalização da sinalização horizontal das avenidas Tenente Coronel Duarte (Prainha) e Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA) a implantação de bolsões exclusivos junto aos semáforos. O local é indicado para os condutores posicionarem suas motos à frente dos automóveis e abrange uma faixa de quatro metros que antecede a faixa dos pedestres.

Até agora já foram criados quatro bolsões, ou espaços destinados para as motos. Eles estão localizados nas esquinas da Prainha com a Generoso Ponce; com a Getúlio Vagas, e com as ruas Campo Grande e Voluntários da Pátria, inicialmente no sentido bairro-centro. O planejamento da Semob inclui a instalação de 18 destes espaços (nos dois lados da avenida) entre as esquinas da Prainha com a Dom Aquino e da Avenida do CPA com a Vereador Juliano da Costa Marques (próximo ao Shopping Pantanal).

Dados do Painel da Mobilidade da Semob indicam que a frota de motocicletas registrada em Cuiabá chega a 107.346. E os riscos de acidentes crescem, na medida em que 15 mil veículos trafegam diariamente pela Avenida do CPA, conforme contagem dos radares. A avenida é uma das principais artérias da cidade, pois liga a região da Grande Morada da Serra ao centro e a Várzea Grande, passando pela Avenida XV de Novembro.

De acordo com o secretário Thiago França, estudos realizados por especialistas de trânsito mostram que a criação destes espaços próprios para os motociclistas reduz o número de acidentes e a morte de condutores, principalmente durante a arrancada dos veículos na hora em que o semáforo fica verde.

“É um projeto feito pela Engenharia da Semob com base na análise de indicadores de segurança de tráfego dos especialistas. Os estudos estão em vários trabalhos acadêmicos e já foram colocados em prática em grandes capitais, como São Paulo e Belo Horizonte”, explicou o secretário.

Resposta da sociedade

França ressaltou que, inicialmente, o projeto é em caráter experimental e a manutenção dos espaços para os motociclistas vai depender da resposta da sociedade. Ele também pede a atenção dos motociclistas, para que não avancem antes do sinal abrir, para não por em risco a segurança dos pedestres. “A Semob está aberta às respostas da sociedade. Vamos analisar, acompanhar, olhar como é a resposta. Em função disso, poderemos expandir para outros corredores importantes, como a Avenida Fernando Corrêa da Costa”, complementou o secretário.

Nos trechos onde já foi concluída a recuperação asfáltica das avenidas da Prainha e do CPA e onde a Semob está implantando a sinalização horizontal, alguns cuidados também estão sendo tomados para a segurança dos pedestres. Em alguns pontos, onde há maior fluxo de pessoas atravessando, foram aumentados o cumprimento das faixas de pedestres de quatro metros para seis metros, como na esquina da Generoso Ponce com a Prainha. A recuperação asfáltica na Avenida do CPA já chegou ao trevo da Morada do Ouro, faltando concluir algumas faixas próximas ao shopping e ao Grande Templo. O planejamento inclui a recuperação da pavimentação até a entrada do Bairro Novo Paraíso I.

Nova faixa de ônibus

Dentro da proposta do prefeito Mauro Mendes de melhorar a infraestrutura urbana, com a recuperação asfáltica das avenidas da Prainha e do CPA, que inclui a revitalização da sinalização e a criação dos bolsões para as motos, também está prevista a expansão dos corredores exclusivos para os ônibus, com uma nova faixa que será criada na Avenida do CPA. Atualmente, existem faixas exclusivas localizadas na Isaac Póvoas com término na Generoso Ponce com a Prainha; na Avenida Getúlio Vargas entre a Praça Alencastro e a Estevão de Mendonça; e na Prainha entre a Praça Maria Taquara e a Avenida Getúlio Vargas, que somam quatro quilômetros.

A nova faixa de ônibus será implantada nos dois sentidos da Avenida do CPA entre as avenidas Mato Grosso e a Vereador Juliano Costa Marques (Próximo ao Shopping Pantanal) e terá seis quilômetros de extensão. França avalia que a criação de mais uma faixa exclusiva para a circulação de ônibus repercute positivamente, pois melhora as condições de operação de transporte, já que eleva a velocidade média dos ônibus, passando de 13 km/h para 24 km por hora. “Melhora a frequência, os usuários ficam menos tempo no ponto e disciplina melhor o trânsito, porque o ônibus fica só na sua canaleta”, afirmou.

De acordo com a secretária-adjunta da Semob, Anna Regina Feuerharmel, para dar maior visibilidade e delimitar melhor a faixa exclusiva por onde trafegam os ônibus, a largura das faixas pintadas está sendo ampliada e isso já pode ser observado no trecho entre a Praça Maria Taquara e a Avenida Mato Grosso. “A largura, que variava de 10cm, de 15cm a até de 20cm, passou para 25 centímetros. É para chamar a atenção dos condutores que aquela via precisa ser respeitada”, explicou.

A sinalização da faixa exclusiva dos ônibus também foi reforçada com a inscrição da legenda ÔNIBUS e que está sendo pintada no asfalto a cada 80 metros. Os motoristas que precisam entrar na faixa para fazer a conversão à direita, devem prestar atenção que, ao final da linha contínua, começa uma linha tracejada e é neste ponto que o condutor poderá entrar na faixa para fazer a conversão, obviamente fazendo a indicação com o uso da seta. “Pela lei, o motorista pode ingressar na faixa dos ônibus a 60 metros da esquina, o que é indicado pela linha tracejada”, orientou a secretária-adjunta.

