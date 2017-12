Nova ponte garante trafegabilidade e segurança aos moradores de Santa Tereza

Com o objetivo de assegurar uma boa trafegabilidade e sempre proporcionar meios de acesso aos moradores da zona rural para o perímetro urbanos da capital, a Prefeitura de Cuiabá finalizou nesta semana a construção de mais uma ponte de madeira, beneficiando centenas de famílias que residem na área campal. A nova estrutura foi executada sobre o rio Aricá, na comunidade Santa Tereza, e possui 19 metros de comprimento e 4,5 metros de largura.

A construção na nova edificação faz parte do plano de manutenção viária da zona rural, desenvolvido pela atual gestão, no intuito de garantir as condições necessárias para que motoristas e pedestres possam transitar sobre tais estruturas com total segurança. Além dessa, o mesmo trabalho já foi realizado também nas comunidades de São Jerônimo, Machado, Sucuri, e dos Médicos.

“Seguimos a determinação do prefeito Emanuel Pinheiro e logo de imediato iniciamos o processo legal de contratação de uma empresa para a execução da obra. Cobramos agilidade, pois é uma estrutura fundamental para quem reside na região e, conforme acordado, a empresa assegurou que em pouco tempo essa nova ponte estivesse pronta, liberando a passagem para todo tipo de condução sobre a edificação”, explicou o secretário municipal de Obras Públicas, Vanderúcio Rodrigues.

Pensando em proporcionar uma longa durabilidade da obra, a ponte foi construída utilizando madeira do tipo Jatobá, dando uma maior resistência à estrutura. Toda essa preocupação leva em consideração o fato da antiga ponte ter tido sua estrutura comprometida devido ao grande fluxo de veículos pesados existente na região.

“Na região existe uma grande plantação de eucalipto e isso faz com que o fluxo de carretas com cargas acima do peso sejam constante. Por isso estamos providenciando também placas com orientação, limitando o peso para no máximo 24 toneladas. Todavia, vale ressaltar que, nesse caso, o que mais conta é a conscientização daqueles que utilizam a ponte constantemente, para que colaborem e ajudem na conservação”, comentou Vanderlúcio.

Para o pequeno produtor rural, Osmarino Lourenço da Silva, de 38 anos, que reside na comunidade há mais de 10 anos, a nova ponte deve melhorar muito a vida das mais de 40 famílias que habitam no local e precisam ter acesso ao restante da cidade.

“Todos nos dependemos muito dessa passagem, pois é através dela que conseguimos ir para outras regiões da cidade. Além disso, temos nossas crianças, que precisam ir para escola e, antes dessa construção, tinham que atravessar o rio a pé. Agora, é preciso que se tenha também uma colaboração dos motoristas de carretas que passam muito carregados pela ponte”, afirmou o morador.

Assessoria da prefeitura

Twitter: @estrelaguianews