Nova ETE Tijucal beneficia mais 67 bairros com coleta e tratamento de esgoto

Com a modernização feita no local, a estação passa a ter capacidade para tratar 22 milhões de litros de esgoto, por dia

Publicado por: Rosano Almeida

Uma verdadeira revolução no saneamento básico. No ano de seu tricentenário, a Capital mato-grossense recebe melhorias que significam, na prática, mais saúde para a comunidade e maior preservação ambiental. Em solenidade realizada na manhã desta quinta-feira (21), a Prefeitura de Cuiabá inaugurou a nova ETE Tijucal. Localizada na avenida principal do bairro que a nomeia, a maior estação de tratamento de esgoto do estado foi totalmente reconstruída.

A estação faz parte do Sistema de Esgotamento Sanitário Tijucal, cuja ampliação é resultado do investimento de R$ 100 milhões. Desse total, R$ 42 milhões foram direcionados especificamente à modernização da estação de tratamento, elevando sua eficiência e a possibilitando tratar, por dia, mais 22 milhões de litros de esgoto.

O projeto desenvolvido para a ETE Tijucal teve como foco capacitar a unidade a suportar o crescimento do município, de forma sustentável. Os investimentos cumprem determinações contidas no Contrato de Concessão dos Serviços de Saneamento Básico de Cuiabá e os trabalhos são feitos mediante acompanhamento da Prefeitura, órgão regulador (Arsec) e Ministério Público Estadual (MPE/MT).

“É com grande satisfação que, nesta semana dedicada à saúde, que começou com a entrega do Hospital Municipal de Cuiabá, estamos inaugurando a nova ETE Tijucal. Essa unidade é um verdadeiro gigante do saneamento básico. E saneamento também fundamental para população. Saneamento preserva os rios, gera empregos, traz desenvolvimento e significa saúde, pois é uma medida de prevenção contra doenças graves”, declarou o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

Construída em 1999 com capacidade operacional de 30 litros por segundo, a ETE Tijucal tinha, em 2017, condições de tratar 120 litros de esgoto por segundo. Hoje, trata 250 litros por segundo e está preparada para processar até 500 litros de efluentes sanitários domésticos a cada segundo. Além da importante ampliação da capacidade operacional, a estação conta, agora, com moderno sistema de tratamento de esgoto, o que aumentou seu índice de eficiência.

A estrutura está situada em uma área de 37 hectares. Para levar os esgotos até ela, foram implantados, nesses dois anos de obras, 55 mil metros de redes coletoras e construídas nove estações elevatórias. Toda essa estrutura de esgotamento sanitário compõe o Sistema de Esgotamento Sanitário Tijucal, que beneficia 147 mil pessoas, em 67 bairros. Na região atendida pela unidade encontram-se cerca de 25 mil residências, mais de mil estabelecimentos comerciais, 25 escolas, oito unidades de saúde (incluindo um hospital), oito creches e quatro centros comunitários.

“A nova ETE Tijucal está aparelhada com um moderno sistema de remoção de sólidos contidos nos esgotos domésticos, como, por exemplo, embalagens plásticas. Com procedimentos de desinfecção mais ágeis e seguros, a estação faz, hoje, com que o Rio Coxipó deixe de receber, diariamente, cinco toneladas de carga poluidora”, explica a diretora geral da Águas Cuiabá, Paula Violante, ressaltado que a alta performance da unidade colabora diretamente com a despoluição do manancial.

Com as obras para ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário, Cuiabá passa a contar com 61% de coleta e tratamento de esgoto. Até 2024, conforme previsto no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), o município chegará a 91% de cobertura.

“Nossa cidade já recebeu, nessa gestão, R$ 350 milhões em investimentos nos sistemas de água e esgoto. Muitas vezes, as obras de saneamento incomodam, mas fazemos questão de frisar que saneamento básico traz saúde. E quando a saúde é prioridade, a cidade prospera”, pontuou o prefeito.

Com informações da Assessoria da Águas Cuiabá