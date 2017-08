Nos EUA, prefeito destaca reconhecimento ao Marechal Cândido Rondon

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, se comprometeu em deixar um legado de reconhecimento aos heróis e personalidades da tricentenária Cuiabá. O compromisso, já relacionado nos projetos Cuiabá 300 anos, foi reforçado nesta terça-feira (15), durante visita do gestor ao Museu de História Natural de Nova Iorque, depois de cumprir duas agendas da missão oficial aos Estados Unidos.

“Os americanos nos dão um exemplo de valorização da história e de reconhecimento dos seus vultos, heróis e personalidades de destaque. O Museu de História Natural dedica uma ala toda a reverenciar o feito histórico da expedição Roosevelt-Rondon, realizada nos primórdios do século passado, tendo à frente um dos mais ilustres mato-grossenses, o Marechal Cândido Rondon”, relembrou Emanuel.

O Museu de História Natural, com uma ala dedicada a Rondon, é um dos mais visitados do mundo. “Como prefeito e cuiabano, fiz questão de visitar este local que homenageia um grande conterrâneo”, reverenciou o prefeito. Ele se compromete a construir a Cuiabá que reconhece a sua identidade.

Emanuel cumpre extensa agenda durante missão oficial aos Estados Unidos. Só nesta terça-feira, ele cumpriu uma agenda no Consulado-Geral do Brasil e outra na Câmara do Comércio Brasil – EUA. Este último discutiu formas para fomentar a economia cuiabana.

