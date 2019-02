Niuan Ribeiro recebe empresário italiano e trata sobre investimentos em energia solar

O empresário demostrou interesse de investir em Cuiabá Da Assessoria

Em constante desenvolvimento econômico, a Capital dos 300 anos vem atraindo cada vez mais novos investidores, de diversos segmentos. Confirmando isso, o vice-prefeito Niuan Ribeiro recebeu, na tarde desta quarta-feira (13.02), o empresário italiano Alessandro Mignacca, do grupo Cestari de Energia Solar.

No decorrer do encontro, Alessandro apresentou o trabalho do grupo e a experiência de mercado em execução de energia solar em órgãos públicos ao vice-prefeito e aos demais presentes: as secretárias de Gestão, Ozenira Felix, e Extraordinária dos 300 Anos, Cely Almeida.

O empresário, que demostrou total interesse de investir em Cuiabá, destacou que a priori, o grupo vem estudando a viabilidade e o tipo de sustentabilidade no município, para compreender melhor como esse projeto pode ser aplicado na cidade. Ele destacou que a escolha da Capital é devido ao seu grande poder econômico e a presença de um número expressivo de italianos na região.

“É um estado que tem um grande futuro e vem demostrando crescimento promissor nos últimos anos. Não deixamos também de fazer uma conexão bilateral entre Itália e Mato Grosso, pois sabemos da expressiva presença do nosso povo aqui no Brasil. Além desse projeto, queremos trazer mais investimentos que possam levantar a economia não só de Cuiabá, mas como de todo o Estado”, declarou o empresário.

O vice-prefeito falou um pouco sobre a Capital e seu potencial turístico, e demais atrativos. Reiterou sobre as necessidades da cidade e da disposição da gestão atual de investir em projetos sustentáveis, que tragam economicidade ao município, impactando positivamente nas ações sociais, que é uma das marcas do prefeito Emanuel Pinheiro.

“É com muita felicidade que recebemos mais essa manifestação para novos investimentos na nossa terra. Isso demostra que o trabalho está sendo desenvolvido da melhor forma e vem trazendo bons resultados. Essa foi uma primeira conversa, vamos ter outros encontros e a gestão espera que tenhamos uma futura parceira que beneficie o cidadão cuiabano”, ponderou Niuan.

Para seguir com o diálogo, nos próximos dias a Cestari deve protocolar a Manifestação de Interesse à Prefeitura de Cuiabá, para uma possível Parceria Público-Privadas (PPP). “É um procedimento amparado pela legislação, quando uma órgão privado mostra esse real interesse em firmar parcerias”, explicou a secretária Ozenira Félix.

Assessoria da Prefeitura

