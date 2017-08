Niuan Ribeiro assume interinamente o posto de prefeito de Cuiabá

Em um ato simbólico, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, passou o cargo para o vice-prefeito, Niuan Ribeiro, que ocupará o posto durante a viagem do gestor aos Estados Unidos. O procedimento cumpre a legislação federal, estadual e municipal, que determina que o vice assuma interinamente a Prefeitura, durante uma eventual ausência do titular.

“Essa é a consolidação constitucional para que, nesse período de interinidade, o nosso companheiro Niuan Ribeiro responda pela gestão pública municipal. Tenho certeza que ele administrará com toda lealdade, dedicação e probidade, dando sequência naquilo que juntos construímos para a Cuiabá dos 300 anos”, comentou Emanuel Pinheiro.

Para Niuan Ribeiro, assumir provisoriamente o comando da Prefeitura de Cuiabá representa uma grande responsabilidade com a população cuiabana, com o prefeito Emanuel Pinheiro e também com a Constituição Federal e Estadual. Ao mesmo tempo, ele destaca o orgulho ser um representante do cidadão, dentro do Palácio Alencastro.

“A população pode ter certeza que iremos continuar prezando pelos valores da humanização, da valorização da cultura cuiabana. Tudo aquilo que o prefeito Emanuel tem feito para a Capital, nós vamos dar continuidade, pois, acima de tudo, aqui somos um grande grupo trabalhando em prol do cidadão”, pontuou Niuan.

