Neymar faz golaço em sua volta, Firmino marca em Liverpool, e Brasil vence Croácia

Tite prometeu colocar Neymar durante o intervalo de Brasil x Croácia, neste domingo, em Liverpool. Após três meses longe dos gramados, o atacante do PSG entrou no lugar de Fernandinho para o amistoso. E a espera foi recompensada!

Aos 24 minutos do segundo tempo, o camisa 10 recebeu de Philippe Coutinho na esquerda da área, com dois cortes tirou três marcadores e chutou forte, com vontade, com o pé direito que o tirou de ação. Um golaço!

Ele correu ao banco de reservas para abraçar o médico Rodrigo Lasmar, responsável pela cirurgia no quinto metatarso.

Neymar, assim, tirou a monotonia do jogo em Anfield Road e abriu o placar para a vitória da seleção brasileira por 2 a 0 em seu penúltimo jogo antes da estreia n Copa do Mundo.

O ex-Santos e Barcelona, agora, tem 54 gols com a camisa amarela e está apenas um atrás de Romário, o terceiro maior artilheiro da história dos pentacampeões mundiais.

O ídolo local Roberto Firmino entrou no segundo tempo também e fez um belo gol encobrindo Subasic nos acréscimos para delírio dos torcedores do Liverpool.

No próximo domingo, o Brasil estará na Áustria para enfrentar a seleção local em Viena.

Para ser sincero, o amistoso contra a Croácia já teve clima de Copa: afinal, os rivais testaram muito a equipe comandada por Tite, pressionando a saída de bola e dando boas “pegadas” nas principais estrelas brasileiras.

Na etapa inicial, a formação com Casemiro, Fernandinho e Paulinho não rendeu, e o Brasil viveu de lampejos de Marcelo e Willian. Os croatas assustaram bem o gol de Alisson.

