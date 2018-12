Neurilan Fraga é reeleito e comandará a AMM no próximo biênio

O presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios, Neurilan Fraga, foi escolhido pelos prefeitos do estado para continuar conduzindo a entidade no próximo biênio (2019-2020). A eleição aconteceu nesta sexta-feira (07) de manhã, na sede da AMM, e contou com a participação de duas chapas: “Municípios Unidos, AMM Forte” (Chapa 1), que foi encabeçada por Neurilan, e “AMM Mais Forte e Transparente” (Chapa 2), liderada pelo prefeito de Araguainha, Silvio José de Morais Filho. Dos 126 prefeitos aptos a votar, 112 participaram do processo democrático e 82 optaram pela continuidade dos trabalhos de Fraga.

Após a divulgação do resultado, Neurilan cumprimentou o prefeito de Araguainha e se comprometeu em implementar algumas das ações propostas em seu plano de trabalho. “Aquilo que for bom, traga eficiência e seja possível fazer do plano de trabalho do prefeito Sílvio, iremos implantar na AMM”, afirmou.

Fraga também conclamou os prefeitos a continuarem unidos em prol da pauta municipalista. “Cabe a nós todos trabalhar para manter a unidade do movimento, fortalecendo a entidade e os municípios”, frisou.

O prefeito Sílvio José agradeceu pelos 30 votos que recebeu e parabenizou Neurilan pela vitória e reforçou o pedido para que a AMM continue forte e que os prefeitos não se afastem da entidade, por conta do resultado da eleição. “A AMM é muito maior que uma disputa eleitoral”, concluiu.

A condução do processo foi feita pela comissão eleitoral, comandada pelo prefeito de Rosário Oeste, João Balbino, e com a participação dos prefeitos de Arenápolis, José Mauro, de Juína, Altir Peruzzo, de Nova Marilândia, Juvenal Alexandre da Silva, e de Salto do Céu, Wemerson Prata.

Na ocasião, o presidente da comissão agradeceu à equipe de técnicos da Associação pelo apoio durante todo o processo e parabenizou os candidatos por se colocarem a disposição da instituição. “Quero parabenizar o Neurilan e o Silvinho por se colocarem à disposição de uma instituição tão grande como a AMM é perante o estado de Mato Grosso”, frisou.

2019 – Para o próximo ano, Neurilan Fraga afirmou que irá continuar trabalhando na defesa dos interesses dos municípios. Ele afirmou que pretende reunir a nova diretoria no início do ano para discutir erros e acertos e definir uma proposta com um novo formato para a AMM. “A nossa intenção é levar essa proposta para ser discutida e votada em assembleia geral, com os prefeitos associados, no final do mês de fevereiro ou início de março”, revelou.

Sobre a expectativa com o novo governador, Mauro Mendes, o municipalista afirmou que os prefeitos já demonstraram interesse em trabalhar em parceria com o estado e vice-versa.

Confira a composição da nova Diretoria e Conselho Fiscal da AMM:

Gestão Municípios Unidos, AMM Forte (2019-2020)

Presidente de honra: Ondanir Bortolini (Nininho)

Presidente: Neurilan Fraga

1º Vice-presidente: Arnóbio Vieira De Andrade – Marcelândia

2º Vice-presidente: Janailza Taveira – São Felix Do Araguaia

3º Vice-presidente: Fabio Marcos Pereira De Farias – Canarana

4º Vice-presidente: Noburo Tomiyosh – Colíder

5º Vice-presidente: Fábio Martins Junqueira – Tangará da Serra

Secretário geral: Jonas Rodrigues Da Silva –Aripuanã

1º Secretário: Francis Maris – Cáceres

2º Secretário: Alexandre Russi – São Pedro da Cipa

Tesoureiro Geral: Marcos de Sá Fernandes – Santa Cruz do Xingu

1º Tesoureiro: Adalto José Zago – Apiacás

2º Tesoureiro: Valter Kuhn – Terra Nova do Norte

Conselho Fiscal

1º Gerson Rosa de Moraes – Pontal do Araguaia

2º Joabe Almeida dos Santos – Santo Afonso

3º Mauriza Augusta de Oliveira – Nova Brasilândia

Suplentes do Conselho Fiscal

1º Silmar De Souza Goncalves – Nossa Senhora do Livramento

2º Leocir Hanel – Nobres

3º Eugênio Pelachim – Porto Estrela

Agência de Notícias da AMM

