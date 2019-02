NESCAU anuncia parceria inédita com Projeto Tamar

Em linha com a meta global da Nestlé, marca assume o compromisso de retirar os canudos plásticos de Nescau Prontinho

Seguindo a meta global da Nestlé, que tem como ambição alcançar impacto ambiental neutro em todas suas operações até 2030, NESCAU anuncia um importante compromisso com o meio ambiente. A partir deste mês, a marca lança uma série de ações para ajudar a conscientizar seus consumidores da importância do descarte correto das suas embalagens e também para diminuir a quantidade de plástico presente em seus produtos. As iniciativas também vão ao encontro do movimento #JogaJunto, que convida os consumidores a participarem de uma jornada de evolução, jogando juntos com a marca, pelo bem da natureza.

Como primeira ação, NESCAU firma parceria com o Projeto TAMAR, um dos principais projetos socioambientais do país que atua na busca pela preservação das tartarugas-marinhas ameaçadas de extinção. Além do apoio financeiro aos projetos já existentes do TAMAR, a marca trabalhará em conjunto com a instituição para criar novas ações e campanhas de conscientização e preservação do meio ambiente. Essa é a primeira vez que a Nestlé se une ao projeto. “Para nós, é uma honra estar ao lado de uma instituição reconhecida e respeitada globalmente e que realiza um trabalho tão importante tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade. Esperamos que a força de NESCAU dê ainda mais energia na batalha do TAMAR por essa causa tão nobre”, destaca Fabiana Fairbanks, diretora de bebidas da Nestlé Brasil.

Em paralelo à parceria, a marca inicia um grande trabalho para retirar os canudos plásticos dos seus produtos, de forma gradual, substituindo-os por canudos de papel biodegradável. Nas próximas semanas, os consumidores encontrarão packs de NESCAU Prontinho com o novo canudinho, iniciativa que vai retirar mais de 4 milhões de canudos plásticos do mercado, quantidade que se colocada em fila equivale a uma viagem de ida e volta de Salvador (BA) à Aracaju (SE), já no primeiro ano do projeto. A meta é que 100% da produção de NESCAU, até 2025, tenha substitutos ao canudo plástico. O processo acontece de forma gradual devido às limitações operacionais, já que não existem fornecedores suficientes para produzir em escala que atenda à cadeia do produto.

“Diariamente, pensamos em novas soluções e formatos para reduzir o impacto que as embalagens plásticas causam no meio-ambiente. Essa é uma preocupação de todos os colaboradores da Nestlé, que tem o objetivo de tornar 100% de suas embalagens recicláveis e reutilizáveis até 2025. Esse foi um dos muitos motivos para NESCAU lançar mais esse compromisso com seus consumidores.” completa Fabiana.

Movimento de Conscientização

Para alertar as pessoas, NESCAU também lança o movimento #jogapradentro, que incentiva os consumidores a colocarem os canudos dentro da embalagem após o consumo do produto, garantindo que os materiais de embalagem não terminem como resíduos, inclusive em mares, oceanos e rios. A comunicação será impressa em embalagens, packs materiais de pontos de venda e campanhas da marca.

Para incentivar ainda mais a participação de seus consumidores nessa busca por um mundo mais consciente, a Nestlé lança no Brasil uma plataforma de inovação aberta denominada Henri, em homenagem ao fundador da empresa Henri Nestlé. Por meio dessa plataforma, empreendedores de todo o mundo poderão propor ideias que tragam mais soluções para a questão dos canudos. Os projetos selecionados, terão suporte financeiro e o apoio da Nestlé para o desenvolvimento.

Mais informações das iniciativas de NESCAU podem ser obtidas no site oficial: www.nescau.com.br.

Sobre NESCAU®

Criada no Brasil em 1932, a marca trouxe para o consumidor brasileiro o inconfundível sabor de chocolate que faz de NESCAU® uma referência no mercado nacional. NESCAU® é fortificado com Activ-Go, uma combinação de Vitaminas, Ferro e Cálcio, ideal para começar o dia com nutrientes importantes para uma alimentação equilibrada. Com um longo histórico de apoio ao esporte, a marca procura estimular o movimento e a prática esportiva, aliados a uma alimentação balanceada, para o desenvolvimento adequado de jovens e crianças. NESCAU® é sucesso absoluto desde seu lançamento e atualmente é líder em vendas no segmento de achocolatado em pó, com presença em 70% dos lares brasileiros, além de atuar em diversas categorias de produtos, como cereais matinais, biscoitos e bebidas lácteas.

Sobre a Nestlé

É a maior empresa de alimentos e bebidas do mundo. Está presente em 194 países e seus 328 mil colaboradores estão comprometidos com o propósito da Nestlé de melhorar a qualidade de vida e contribuir para um futuro mais saudável. A Nestlé oferece um amplo portfólio de produtos e serviços para cada etapa de vida das pessoas e de seus animais de estimação. Suas mais de 2000 marcas variam dos ícones globais, como Nescafé ou Nespresso aos favoritos locais como Ninho. O desempenho da empresa é impulsionado por sua estratégia de Nutrição, Saúde e Bem-Estar. Sua Sede fica na cidade suíça de Vevey, onde foi fundada há mais de 150 anos. No Brasil, instalou a primeira fábrica em 1921, na cidade paulista de Araras, para a produção do leite condensado Milkmaid, que mais tarde seria conhecido como Leite Moça. A empresa tem 31 unidades industriais, localizadas nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio de J aneiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Emprega mais de 20 mil colaboradores diretos e gera outros 200 mil empregos indiretos, que colaboram na fabricação, comercialização e distribuição de mais de 1.000 itens. A atuação da Nestlé Brasil abrange 20 categorias de mercado e suas empresas coligadas estão presentes em 99% dos lares brasileiros, segundo pesquisa realizada pela Kantar Worldpanel.