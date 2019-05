Neri Geller e Emanuelzinho confirmam presença em ato pela unificação das eleições

Publicado por: Rosano Almeida

O líder da bancada federal de Mato Grosso, em Brasília, deputado Neri Geller (PP) e o deputado Emanuel Pinheiro Neto (PTB) visitaram nesta sexta-feira (24.05), o presidente da União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso (UCMMAT), vereador por Vila Bela da Santíssima Trindade, Edclay Coelho (PSD) e confirmaram presença no ato público, do dia 30 de maio, em favor da PEC 56/2019, que propõe a unificação das eleições.

Municipalistas, os dois parlamentares se colocaram à disposição da UCMMAT e apoiam a PEC 56/2019. “Quero convidar a todos os vereadores e prefeitos para este grande ato em favor da PEC, sou um deputado municipalista e o que estiver ao meu alcance para somar com os vereadores e prefeitos terão meu total apoio”, disse Emanuelzinho.

“estou muito orgulhoso pelo trabalho que Edclay vem desenvolvendo, sou um deputado muito próximo dos vereadores, sou municipalista e o legislativo municipal pode contar com meu apoio”, salientou Neri Geller que reforçou seu apoio a PEC 56/2019.

O presidente da UCMMAT agradeceu a visita dos deputados e reforçou a importância da bancada federal de Mato Grosso participar do ato público em favor da unificação das eleições. “Este momento é importante para o nosso país, que atravessa uma situação econômica crítica, e todo esforço para conter gasto é válido. O apoio dos parlamentares é fundamental e acreditamos que a PEC vai avançar nos próximos dias”, concluiu Edclay.

A mobilização é uma organização da União da Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso (UCMMAT) em parceria com a Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) e apoio da União dos Vereadores do Brasil (UVB).

O evento será as 13 horas, no Centro de Eventos do Pantanal.

Dayane Senna – Assessoria UCMMAT

Twitter: @estrelaguianews