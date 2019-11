Negociadores comerciais de EUA e China conversam por telefone e discutem questões principais

Negociadores comerciais da China e dos Estados Unidos conversaram por telefone nesta terça-feira, afirmou o Ministério do Comércio chinês, conforme os dois lados tentam fechar a “fase um” de um acordo em uma guerra comercial que se arrasta há 16 meses

Publicado por: Rosano Almeida

O vice-premiê chinês, Liu He, conversou com o representante de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, e com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin. Eles discutiram questões relacionadas à fase um do acordo e concordaram em manter comunicação sobre os assuntos restantes, disse o ministério.

Eles também discutiram “questões centrais de preocupação” e chegaram a um “entendimento comum para resolver problemas relevantes”, disse.

A finalização da fase um de um acordo era esperada em novembro, mas especialistas comerciais e pessoas próximas à Casa Branca disseram na semana passada que ele pode ficar para o próximo ano, conforme Pequim pressiona por mais recuos das tarifas e Washington responde com suas próprias demandas.

Autoridades de ambos os países, parlamentares e especialistas comerciais disseram uma “fase dois” mais ambiciosa de um acordo comercial parece menos provável.

Reuters