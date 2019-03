Navio sofre avaria na Noruega, e cerca de 1.300 passageiros são resgatados de helicóptero

Publicado por: Rosano Almeida

As autoridades da Noruega iniciaram neste sábado o resgate de helicóptero de cerca 1.300 passageiros de um navio de cruzeiro que sofreu uma avaria perto do litoral do país.

“O navio de cruzeiro ‘Viking Sky’ emitiu um SOS por problemas de motor, com mal tempo”, anunciou o Centro de socorro no sul da Noruega através do Twitter. Em outra postagem na rede social, a polícia local informou que os 1.300 passageiros seriam levados à terra.

“O barco tem só um motor funcionando e os ventos são bastante fortes. Preferimos que as pessoas fiquem em terra do que a bordo do navio”, declarou à AFP o chefe de operações da polícia, Tor Andre Franck.

Por volta das 16H30 (11H30 de Brasília), uma centena de pessoas forma evacuadas e não há informações sobre feridos.

Quatro helicópteros participam da operação, informou Centro de resgate.

As imagens divulgadas pela imprensa norueguesa, e gravadas a partir do litoral, mostravam grande silhueta branca da embarcação sobrevoada pelos helicópteros, em um mar agitado.

“Vai levar tempo para evacuar todo mundo”, acrescentou Franck.

O incidente ocorreu por volta da 14H00 (9H00 de Brasília) a algumas milhas marítimas da costa da região de Møre og Romsdal (no oeste da Noruega), uma região onde já ocorreram vários naufrágios.

“É perigoso ter problemas nos motores em águas que escondem numerosos recifes”, disse Franck, destacando que as ondas alcançavam 8 metros de altura.

Outros barcos foram para a área e foi aberto um centro de acolhida em terra para os passageiros.

“O navio lançou âncora e um dos motores funciona. Está atualmente a cerca de dois quilômetros da costa”, explicou Einar Knutsen, porta-voz do Centro de resgate, à emissora d televisão NRK, acrescentando que “até o momento, tudo está correndo bem”.

