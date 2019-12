Natal da Gente é lançado e inicia passeio pela grande Cuiabá

Do dia 17 até 23 de dezembro, um caminhão bitrem, totalmente transformado, passará por bairros estratégicos

Publicado por: Rosano Almeida

Um ato de inclusão social, amor, fé e tudo aquilo que representa o espírito natalino. Assim foi definido pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, o lançamento da primeira edição do Natal da Gente. Coordenado pela primeira-dama Márcia Pinheiro, o projeto surge com proposta de democratizar a festa natalina, facilitando à população o acesso a uma programação em comemoração a essa data especial.

O ato de lançamento aconteceu nesta segunda-feira (16), na Praça Santos Dumont, onde um estrutura foi montada para visitação do público. O espaço conta com a Casa do Papai Noel, túnel de luz e toda uma decoração que embeleza ainda mais a Capital. Para completar, a Avenida Getúlio Vargas também teve sua extensão inteiramente ornamentada, inserindo Cuiabá definitivamente na magia do Natal.

Além da ordenação na Santos Dumont, que ficará montada até o dia 6 de janeiro, o Natal da Gente traz como principal novidade para este ano a caravana natalina, que levará uma estrutura completa para os bairros mais afastados do Centro Histórico. Do dia 17 até 23 de dezembro, um caminhão bitrem, totalmente transformado, passará por bairros estratégicos, alcançando todas as regiões de Cuiabá. Todas as ações são feitas por meio de parceria com as concessionárias Águas Cuiabá e Energisa Mato Grosso.

“Não era justo manter essa estrutura apenas no centro. Temos sim que embelezar nosso Centro Histórico, mas temos também que atender as comunidades mais carentes de Cuiabá. Grande parte da população não condições de fazer esse deslocamento em família para poder se divertir nas festas natalinas. Vamos levar essa caravana para todas as regiões da cidade, alegrando os corações das nossas crianças”, comentou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Conforme a programação, o veículo da Prefeitura de Cuiabá começa seu passeio pelos bairros já nesta terça-feira (17), às 18h, no Santa Isabel, situado na região Oeste. O caminhão levará para todas as comunidades beneficiadas com presépio, chuva de neve e Casa do Papai Noel, com a presença do Bom Velhinho. Ainda serão realizadas apresentações culturais com o grupo Flor Ribeirinha, Coral Municipal e Companhia Teatral Cena Onze e outras atrações.

“Tudo isso foi preparado especialmente para a população. Então não podemos restringir essas atrações a um determinado público. Trabalhamos para que todos tenha a oportunidade de aproveitar dessa programação magnifica que fortalece essa data que é tão importante para todas as nossas famílias”, destacou a primeira-dama Márcia Pinheiro.

Participaram da solenidade de lançamento os secretários municipais de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo, de Governo, Lincoln Sardinha, de Planejamento, Zito Adrien, de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Débora Marques, de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Juares Samaniego, de Habitação e Regularização Fundiária, Air Praeiro, e dos 300 Anos, Cely Almeida.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Misael Galvão, e os vereadores Toninho de Souza, Vinícius Hugueney, Renivaldo Nascimento, Mário Nadaf, Adilson Levante e Advair Cabral também estiveram presentes, bem como o diretor-presidente da Energisa Mato Grosso, Riberto José Barbanera, e a diretora-técnico-operacional da Águas Cuiabá, Inês Martins de Oliveira Alves.

Confira a programação completa:

● Dia 17 – Terça-feira

> 18:00 – Bairro SANTA ISABEL – Campo do Areão

● Dia 18 – Quarta-feira

> 18:00 – Bairro Jd UNIÃO – Campo de Futebol

● Dia 19 – Quinta-feira

> 18:00 – Bairro TRÊS BARRAS – Praça dos Três Barras

● Dia 20 – Sexta-feira

> 18:00 – Bairro PLANALTO – Praça Ananias Faustino dos Santos

● Dia 21 – Sábado

> 18:00 – Bairro OSMAR CABRAL – Ponto Final

● Dia 22 – Domingo

> 18:00 – PARQUE CUIABÁ – Praça Cultural

● Dia 23 – Segunda-feira

> 18:00 – Bairro PEDRA 90 – Praça Cultural