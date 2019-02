Na posse dos deputados federais, presidente Roberto Jefferson destaca compromisso do PTB com o Brasil

Os deputados eleitos pelo Partido Trabalhista Brasileiro em 2018 para a Câmara dos Deputados foram empossados nesta sexta-feira (1º), em sessão no Plenário Ulysses Guimarães. O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, participou da cerimônia e, na ocasião, parabenizou e desejou êxito aos dez novos parlamentares em seus mandatos. Acompanharam o presidente os secretários da Executiva Nacional Norberto Martins (primeiro-secretário-geral), Honésio Ferreira (Comunicação) e a presidente nacional do PTB Mulher, Graciela Nienov.

Nesta 56ª legislatura (2019-2023), o partido será representado pelos deputados Pedro Lucas Fernandes (MA), novo líder da bancada, Eduardo Costa (PA), Emanuelzinho (MT), Luísa Canziani (PR), Marcelo Moraes (RS), Maurício Dziedricki (RS), Nivaldo Albuquerque (AL), Paulo Bengtson (PA), Pedro Bezerra (CE) e Wilson Santiago (PB).

“A bancada do PTB cumpriu os anseios do povo brasileiro, que queria renovação. A renovação da nossa bancada é 100%, são todos jovens. É uma bancada jovem, idealista, que pensa um Brasil novo, que pensa em novas oportunidades ao país, em crescer, em agigantar o Brasil. E eu vejo com muito otimismo o trabalho dessa juventude do PTB para o crescimento do Brasil e do nosso partido”, destacou Roberto Jefferson.

Sobre a relação do PTB com o governo do presidente da República, Jair Bolsonaro, o líder petebista ressaltou que o partido apoia muitas das teses dele, mas que agirá de maneira independente. Segundo Jefferson, o PTB votará com o governo federal quando este precisar e as teses forem compatíveis com a bancada, a Presidência e a Direção Nacional da legenda. “E terá independência naquilo que divergir”, acrescentou.

Expectativas

Ressaltando que a bancada do PTB é jovem, totalmente renovada, o deputado Pedro Lucas Fernandes disse estar confiante na atuação “oxigenada e compromissada com o trabalho e com o Parlamento”. Para o líder, a legislatura que começa hoje reserva grandes desafios para o país.

“O Brasil pode contar com a nova bancada do PTB”, afirmou Pedro Lucas, que falou ainda da responsabilidade de liderar o partido na Câmara dos Deputados. “O desafio e o apoio que estou tendo dentro da bancada é fundamental para que possamos avançar. O PTB tem uma história linda e um grande futuro”, enfatizou.

Presidência da Câmara

Na ocasião, Roberto Jefferson parabenizou a decisão da bancada petebista em apoiar a reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) para a Presidência da Câmara dos Deputados. O parlamentar carioca venceu a disputa, em primeiro turno, com 334 votos.

Segundo o presidente do PTB, além de ser experiente, jovem, independente e de ideais, Rodrigo Maia é um presidente que conversa com todos os segmentos representados na Câmara.

“Rodrigo Maia é talhado para a posição de presidente, e vai ser a continuação do sucesso que foi nos anos anteriores em que presidiu o Parlamento. A bancada do PTB acertou em apoiá-lo”, declarou.

Já Pedro Lucas Fernandes salientou que a bancada debateu muito até decidir apoiar Rodrigo Maia. O líder disse ainda esperar que Maia faça uma gestão democrática e transparente à frente da Câmara, já que o Brasil passa por um novo momento.

“Espero que o presidente Rodrigo traga boas novas a essa gestão, a qual estaremos aqui apoiando e nos dedicando dentro do Parlamento”, afirmou.

