Musa do Flamengo elege os melhores e mais bonitos jogadores do Mengão em 2016

A modelo Ana Paula Governo, considerada a Musa do Flamengo, elegeu os melhores jogadores do Mengão em 2016. “Na minha opinião, Diego, Guerrero, Éverton e Muralha foram os atletas que mais se destacaram neste ano pelo meu Fla”, afirma a morena.

Ela lamentou o fim do ‘cheirinho de hepta’ após o Palmeiras faturar a taça do Campeonato Brasileiro de 2016: “Não foi dessa vez, mas vamos com tudo pra cima deles!!! Esse ano nosso flamengo não conquistou título, mas conquistou uma nova musa, super apaixonada que acredita que 2017 será espetacular, cheio de vitórias e títulos!!!”.

Ana Paula Governo aproveitou para eleger os três jogadores mais bonitos do Rubro-Negro. “O Diego é um gato (risos). O Éverton e o outro goleiro, Paulo Victor, também são uma graça! Com todo respeito (risos)”, brincou a Musa do Flamengo.

A beldade também conta que assiste a todos os jogos do time pela televisão e sempre que pode vai aos estádios do estado do Rio de Janeiro torcer e apoiar o Fla. “Já fui ver partidas do Mengão no Maracanã e fiquei apaixonada. O estádio tem uma atmosfera única e é o símbolo da raça e da entrega dos jogadores do Flamengo”.

MF Assessoria e comunicação

Twitter: @estrelaguianews