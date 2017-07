Municípios têm até 18 de agosto para aderir ao Programa Primeira Infância

O Conselho Nacional de Assistência Social autorizou a reabertura da adesão ao Programa Primeira Infância no SUAS, que corresponde à participação da política de assistência social no programa intersetorial criado pelo Governo Federal com o Decreto nº 8.869 – Programa Criança Feliz.

Os municípios têm até o dia 18 de agosto de 2017 para realizar a adesão, que deve ser feita pelo órgão gestor e aprovada no Conselho Municipal de Assistência Social.

Verifique se o seu município está elegível nesta nova etapa de adesões. Clique no item Municípios elegíveis no menu acima.

Para realizar a adesão os Gestores Municipais de Assistência Social devem acessar este sistema utilizando seu CPF e senha, conforme política de senhas dos sistemas da Rede SUAS.

Apenas o Administrador Titular e o Administrador Adjunto definido no SAA poderão acessar o sistema e realizar o aceite).

