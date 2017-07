Municípios podem se capacitar em curso EaD sobre integração ao Sistema Nacional de Trânsito

Com o objetivo de preparar os Municípios brasileiros para integrarem ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT), o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) elaborou um curso a distância (EaD). De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o SNT deve ser composto por órgãos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal.

O curso – com o tema: Integração de Municípios ao Sistema Nacional de Trânsito – apresentará algumas etapas legais que devem ser seguidas pelos Entes municipais. Ele é gratuito e estará disponível no formato de autoinstrução que fica na Plataforma de Educação a Distância do Portal Capacidades do Ministério das Cidades. O certificado do curso é concedido para quem obtiver aproveitamento mínimo de 70% na média final das atividades propostas.

Para participar é preciso ser cadastrado no Portal Capacidades para realizar a inscrição, confira as datas:

Período de inscrição: 13 de julho a 2 de agosto de 2017. Realização do curso: 7 de agosto a 11 de setembro de 2017.

Mais informações, acesse a página de inscrição aqui

