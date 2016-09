Municípios expõem práticas de gestão ambiental premiadas em concurso nacional

Teve início nesta segunda-feira (05.09) a exposição Prêmio Gestão Ambiental no Bioma Amazônia, no shopping Pantanal, em Cuiabá. A iniciativa é promovida pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam), através do Programa de Qualificação Gestão Ambiental, e conta com o apoio da Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM. Até o dia 18, estarão expostas as fotos e os vídeos de cada uma das 10 práticas premiadas pelo Prêmio Gestão Ambiental no Bioma Amazônia.

A premiação ocorreu em reconhecimento às organizações sociais e governos municipais por suas contribuições no controle e redução do desmatamento, promoção e melhoria das condições ambientais, sociais e econômicas, e inovação nos padrões técnicos e de gestão.

Três municípios mato-grossenses estão entre os premiados. São eles: Cotriguaçu, com a Regularização e Adequação Ambiental em Imóveis Rurais Relacionadas ao Cadastro Ambiental Rural (CAR); Paranaíta, com o Processo Participativo de Recuperação Ambiental das Nascentes Contribuintes do Sistema Municipal de Abastecimento; e Sinop, com o projeto Paranka de Prevenção e Combate às Queimadas.

Também participam da exposição o Instituto Internacional de Educação do Brasil, a Fundação Amazonas Sustentável, a Prefeitura Municipal de Brasil Novo – PA, o Instituto Floresta Tropical e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Bragança – PA.

Além de conhecer as iniciativas, o público poderá votar naquela que julgar mais interessante.

O prêmio

O prêmio “Gestão Ambiental no Bioma Amazônia”, iniciativa do IBAM, no âmbito do Programa de Qualificação da Gestão Ambiental – Municípios Bioma Amazônia, com recursos do Fundo Amazônia/BNDES, visa identificar e certificar as boas práticas desenvolvidas em Municípios brasileiros do bioma Amazônia, conferindo-lhes maior visibilidade, promovendo seu aperfeiçoamento e estimulando a transferência de conhecimento e tecnologia para o desenvolvimento de outras iniciativas.

O IBAM recebeu 140 inscrições – 61 práticas foram habilitadas e 10 premiadas. Foram concedidos dois prêmios por categoria, um para a melhor prática desenvolvida por Governo Municipal e outro concedido à melhor prática executada por organização da sociedade civil ou cooperativa.

Assessoria Ibam

