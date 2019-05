Municípios divulgam eventos e potencial turístico em Congresso da Assemae

Publicado por: Rosano Almeida

O potencial turístico dos municípios está sendo divulgado durante o 49º Congresso Nacional de Saneamento da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – Assemae, que está sendo realizado no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá. O Congresso reúne mais de dois mil participantes, entre gestores públicos, diretores de sistemas de saneamento, pesquisadores, entre outros profissionais responsáveis pela implantação de tecnologias nos serviços municipais.

Os municípios de Cáceres e Cuiabá participam do evento com stands para divulgar eventos e as belezas naturais locais. No stand de Cáceres, o destaque é o 38º Festival Internacional de Pesca Esportiva, que será realizado de 6 a 14 de julho. O evento coleciona vários títulos, como o “maior festival de pesca embarcada em água doce do mundo”, o “maior campeonato nacional na categoria sênior” e o “maior campeonato de pesca esportiva infanto-juvenil” do país. O coordenador de Turismo de Cáceres, Lauro de Alcântara, disse que um dos diferencias esse ano serão os troféus artesanais. “Serão produzidos 35 troféus artesanais, prestigiando os artesãos locais”, assinalou.

O município de Cuiabá também marca presença no evento com um stand e uma equipe da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Os profissionais estão divulgando o potencial turístico da capital com o apoio do Centro de Atendimento ao Turista – CAT móvel, que conta com uma estrutura para atender os visitantes. “O CAT móvel promove uma interação grande com o turista e é uma excelente ferramenta de divulgação, pois permite o deslocamento”, explicou a turismóloga Silvana Abdalla. Ela explicou que o evento da Assemae integra a programação dos 300 anos de Cuiabá.

O Congresso conta com uma extensa programação que inclui diversas palestras, mesas-redondas, painéis, minicursos, apresentações de trabalhos técnicos, exposições de tecnologia. No mesmo espaço do Congresso, a feira que é aberta ao público de 12h às 19h, reúne 52 expositores que apresentam novidades tecnológicas do setor, com destaque para o Ponto de Tecnologia.

A AMM também participa da feira com stand ao lado dos municípios que administram o serviço de saneamento básico. Além de soluções tecnológicas para a gestão dos serviços públicos de saneamento, a feira oferece ainda um espaço de convivência com computadores disponíveis.

Os participantes do Congresso interessados em conhecer as belezas de Mato Grosso, como o Pantanal e Chapada dos Guimarães, contam também com um stand da agência oficial do evento, que oferece os pacotes para os municípios.

Agência de Notícias da AMM

