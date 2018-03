Municípios devem prosseguir com campanha Viva seu Município, reforça CNM

Após um de seus momentos mais marcantes, a campanha Viva seu Município continua ativa no calendário municipalista. A Confederação Nacional de Municípios (CNM) lembra os gestores de que podem seguir promovendo ações além do dia 23 de fevereiro, que tradicionalmente marca o início da iniciativa.

Em 2018, o propósito da campanha é fazer um balanço das ações municipais do primeiro ano de mandato e compartilhá-lo com a comunidade. Entretanto, o esforço para o diálogo não deve ser apenas do prefeito. O slogan “o compromisso de todos começa aqui” traz a responsabilidade também ao cidadão, quem deve acompanhar ativamente as ações locais.

Todos os materiais da campanha estão disponíveis para download no hotsite Viva seu Município. Um deles, o Guia de Mobilização, resume em 10 passos as ações que podem ser desenvolvidas pela prefeitura para engajar a sociedade nesse movimento.

A Confederação orienta os gestores municipais que façam os registros de suas ações, seja por foto ou vídeo, e os enviem para a entidade. As fotos irão compor uma galeria especial, dedicada à campanha. No próprio hotsite, o visitante encontra uma seleção de imagens que revelam como foi a iniciativa nas edições anteriores.

