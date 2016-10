Municípios com banda larga 4G triplicam e acessos crescem 180% em um ano

O número de acessos em banda larga pela tecnologia 4G no Brasil cresceu 180% em um ano e chegou a 46,3 milhões em agosto, de acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil). Foram ativados 30 milhões de novos acessos entre agosto do ano passado e o mesmo mês deste ano.

De acordo com o levantamento, o 4G está em 569 municípios, que concentram mais da metade da população brasileira (58%). No período de 12 meses, o número de municípios com 4G praticamente triplicou, com a implantação da tecnologia de quarta geração em 375 cidades. A meta de expansão do governo era de 286 municípios com essa tecnologia até o fim deste ano.

A banda larga móvel, considerando os acessos em 3G e 4G, fechou o mês de agosto com 197,3 milhões de acessos. As redes de 3G já estão instaladas em 4.847 municípios, que concentram 97% da população. Em 12 meses, houve um crescimento de 14% no número de munícipios cobertos pelo 3G, com a ativação de 606 novas cidades nesse período. Também no 3G a cobertura atual supera a meta, que é de 3.668 municípios, prevista para dezembro de 2016. Considerando banda larga fixa e móvel, o balanço de agosto mostra um total de 223,6 milhões de acessos. Destes, 26,3 milhões são de banda larga fixa, segmento que apresentou crescimento de 4,3% no período de 12 meses.

O estudo aponta ainda que na banda larga fixa, a velocidade média aumentou 36% no segundo trimestre de 2016 em relação ao mesmo período de 2015, alcançando 4,8 Mbps. Na banda larga móvel, a velocidade média chegou a 3,9 Mbps, com crescimento de 19% no período.

Agência do Brasil

