Municípios apresentam seus atrativos turísticos na FIT Pantanal

Os principais destinos turísticos de Mato Grosso ficaram em evidência durante a Feira Internacional de Turismo. Os municípios com potencial turístico apresentaram as belezas naturais e uma variedade de produtos nos stands da feira. Os municípios de Barra do Garças, Barão de Melgaço, Nobres, Jaciara, Sinop, Nova Ubiratã, Diamantino, Rosário Oeste, Juína, Comodoro, Canarana, Poconé, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Santo Antônio de Leverger e São Félix do Araguaia marcaram presença na FIT.

Poconé apresentou no palco cultural da feira, a tradicional dança dos Mascarados. O prefeito Tatá do Amaral ressaltou que o município, como porta de entrada do Pantanal Mato-grossense, tem o turismo como sua maior fonte econômica. “A região é a mais visitada por turistas do mundo inteiro devido ao Pantanal, considerado o santuário ecológico das Américas”, disse. Poconé apresentou também o grupo da Cavalhada, com os cavaleiros e sua rainha, além de produtos da agricultura familiar.

Vila Bela da Santíssima Trindade mostrou as centenárias danças do Congo e Chorado. O secretário de Turismo, Francisco Robin informou que o município tem muitos atrativos naturais como cachoeiras e os rios que desaguam no rio Guaporé. A pesca esportiva é praticada com frequência na região. “Temos uma diversidade a oferecer como o artesanato e as nossas bebidas típicas bem conhecida do público” afirmou.

Juína está se estruturando para o turismo de pesca e eventos. Conforme o secretário de Turismo, Wilson Pereira, o município procura desenvolver seu potencial. Atualmente o turismo está sendo fomentado pelos eventos realizados como o carnaval e o tradicional rodeio, que no ano passado, reuniu mais de 50 mil pessoas. “Estamos reestruturando o Conselho Municipal de Turismo, para discutir com a comunidade a criação de uma estrutura e melhorar os serviços para receber os visitantes”, disse ele.

Sinop desenvolve o turismo de negócios promovido pelo agronegócio e a prestação de serviços. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Leidiane Viegas, o município teve nos últimos dez anos um aumento significativo na criação de novas empresas em diferentes ramos. A rede hoteleira, segundo ela, tem uma ocupação de 70% de sua capacidade durante toda a semana. “Entre as atividades desenvolvidas para promover o desenvolvimento do turismo, estamos realizando a capacitação para pescadores da região. Isto vai incrementar o turismo de pesca”, assegurou.

O município de São Félix do Araguaia, apresentou o Festival de Praia, que está completando 30 anos, já considerado o maior evento turístico da região. A prefeita Janailza Taveira Leite, informou que outros pontos turísticos são as trilhas feitas próximas aos lagos e lagoas, com um percurso que sobe e desce morros. O município apresentou o turismo ecológico e trouxe para a feira o artesanato feito pelos índios da tribo Karajá utilizando palha e cerâmica. “Já vamos planejar para o próximo ano, a apresentação dos índios da tribo Karajá e mostrar mais a cidade”, garantiu.

Cáceres prioriza o turismo como um dos pilares da economia e mostrou o turismo de pesca e contemplação. O secretário municipal Júnior César Trindade falou sobre a réplica da Fazenda Descalvados, fundada em 1873, que se transformou em uma pousada nas margens do rio Paraguai. Ele chamou a atenção para o maior produto turístico do município, que é o Festival Internacional de Pesca. “No período de 07 a 11 de junho, será realizada a 36ª edição da FIP, que terá uma maior premiação este ano”, relatou.

Diamantino apresentou a sua história e tradição, com uma série de livros sorteados entre os visitantes do stand. De acordo com o coordenador de Turismo, Amorezi Dias, por ser o segundo município fundado em Mato Grosso, tem um grande potencial histórico que atrai a curiosidade de muita gente. “Nós estamos mapeando novos pontos turísticos e planejando, pois Diamantino está próximo de completar seus 300 anos de fundação. Temos de mostrar essa potencialidade e com isso gerar emprego e renda, além de movimentar os hotéis, restaurantes e o comércio da cidade”, afirmou.

Rosário Oeste participou pela primeira vez da FIT, mostrando as belezas da cachoeira serra azul, rio triste e outros atrativos. O prefeito João Balbino disse que um dos compromissos de sua administração é promover o desenvolvimento do turismo. O município entra no mercado do turismo como um potencial em ecoturismo e turismo de aventura. “São atrativos que despertam muito interesse, que podem gerar emprego e renda para a região. Nós temos o compromisso que todo recurso arrecadado com turismo, seja revertido pra a melhoria dos serviços aos turistas”, disse ele.

Barão de Melgaço mostrou a sua força como município pantaneiro. O prefeito Elvio de Souza, informou que a meta é mostrar o que há de melhor para o turismo, pois a cidade está localizada no coração do Pantanal. As baías de Siá Mariana e Chacororé, são os atrativos mais procurados pelos turistas pela sua beleza e exuberância. “Mostramos o ecoturismo, mas não deixamos de apresentar as tradições culturais e históricas de Barão de Melgaço, além do artesanato.” observou.

Nobres, um dos principais roteiros turísticos, mostrou o artesanato, vídeos e outros materiais sobre os pontos mais visitados e também os produtos da agricultura familiar. O prefeito Leocir Hanel disse que Nobres é contemplado com muitas belezas naturais e tem vocação para o turismo ecológico. Ele destacou a flutuação e mergulho em águas cristalinas, além das cachoeiras e cavernas, lagoas, balneário e outros pontos que estão disponíveis para os visitantes.

Jaciara despontou com o turismo de aventura e apresentou na feira as atividades promovidas como a descida de cachoeiras e o raft. O município está retomando o projeto de esporte radicais para trazer uma temporada de competições. Para isto, a prefeitura busca parcerias privadas para realizar o evento. O assessor municipal Paulo Ricardo Franco disse que a feira possibilitou um grande intercâmbio entre os municípios. A meta é diversificar o turismo em Jaciara, uma das parcerias foi realizada com o projeto “Gatedu”, que interliga paraquedistas do mundo todo.

Comodoro apresentou o artesanato indígena e seu principal atrativo, que é o turismo de mergulho. O diretor municipal de turismo, Jucinei Penso relatou que são oferecidos cursos de flutuação e mergulho de profundidade. Os onze lagos têm a profundidade de até 40 metros e os instrutores têm certificação internacional e equipamentos necessários para as atividades. “O município está evoluindo aos poucos na estrutura de hotéis e serviços para o turismo”, adiantou.

Nova Ubiratã apresentou o turismo relacionado ao agronegócio, pois o município é classificado como o 4° maior produtor grãos do Estado. O secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Wellington Tavares informou que além do campo de grandes produções agrícolas, estão sendo levantado outros pontos turísticos.

