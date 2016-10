Município de Várzea Grande propõe pacto pela Educação Integral

O município já implantou o projeto em nove unidades da Rede Pública Municipal. Para o ano de 2017 mais onze escolas terão o projeto, sendo duas na zona rural

A Fundação Itaú Social e o município de Várzea Grande formalizaram parceria para potencializar ainda mais o projeto da Educação Pública “Escola em Tempo Ampliado”. Os resultados alcançados pelo programa educacional lançado pela prefeita Lucimar Sacre de Campos, nos últimos 14 meses reforçaram o interesse da fundação em somar com o reforço do programa. O município já implantou o projeto em nove unidades da Rede Pública Municipal. Para o ano de 2017 mais onze escolas terão o projeto, sendo duas na zona rural.

“A parceria com a Fundação Itaú tem por objetivo ampliar ainda mais o nível de conhecimento, principalmente aos estudantes em situação de vulnerabilidade social, quando é oportunizado a eles a permanência na escola com atividades extracurriculares, dando principalmente, a capacitação técnica e o preparando para o mercado de trabalho”, destacou o secretário de Educação, Silvio Fidelis.

O gestor lembra que Várzea Grande já vem investindo neste segmento de Educação em Tempo Ampliado e os resultados positivos têm dado ao município destaque importante no cenário Nacional. “Várzea Grande é o único município do Estado de Mato Grosso a firmar parceria com a Fundação Itaú para fortalecimento do projeto Redes de Educação Integral, cujo objetivo é o de proporcionar a integração social e ampliar o acesso a diferentes formas de educação”, informou.

Na busca pela ampliação das oportunidades educativas oferecidas em Várzea Grande foi realizado um Seminário de Educação Integral, cujas atividades são desenvolvidas pelo Projeto Rede de Educação Integral. Conselheiros municipais ligados à educação, profissionais, técnicos e integrados a Secretaria de Assistência Social participaram do seminário, cujo foco principal é a construção de projetos de educação integral, no desenvolvimento curricular, na formação, na gestão, no acompanhamento e avaliação das políticas na área educacional.

A secretária adjunta de Educação, Catarina Sena destaca a importância de se colocar em discussão as temáticas referentes à educação integral no centro dos debates e das reflexões. “O seminário é uma forma de agregar todos os segmentos envolvidos nesta rede de educação integral, e ao mesmo tempo, discutir políticas públicas que possam garantir o desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens, a partir da perspectiva da educação”, completou.

