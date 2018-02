Mulher faz 100 agachamentos por dia e transforma o corpo

É possível construir curvas, mas ter um corpão exige esforço. Foi o que provou Gina Florio, que se propôs a um desafio: Fazer cem agachamentos por dia durante duas semanas.

“Sim, você pode construir curvas! Desde que eu era adolescente, sempre amei o corpo curvilíneo, mas fui abençoada com um corpo robusto que não tem muita curva com ombros largos e uma cintura maior. Eu costumava pensar que o treinamento com pesos me tornaria mais robusta e maior, mas depois de usar os pesos por alguns meses, finalmente estou construindo algumas curvas”, escreveu ela no Instagram.

Gina incluiu outros exercícios em seu plano e alimentação controlada. Sites dedicados ao bem estar apontaram ainda que a proteína é essencial por ajudar a construir músculos. Mãos à obra!

