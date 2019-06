MPMT promove atualização do Sistema de Gestão de Pessoas para facilitar implantação do eSocial

Uma nova versão do Protheus, sistema utilizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para gerir a vida funcional de membros e servidores, será implantada na instituição. Nesta segunda-feira (03.06), a empresa contratada para implantar a versão 12 do sistema fez uma apresentação das etapas e do cronograma a serem cumpridos ao procurador-geral de Justiça, José Antônio Borges Pereira, aos demais integrantes da administração e servidores envolvidos no projeto.

“Além de facilitar o acesso às informações e garantir um controle mais eficaz, a atualização do sistema de gestão de pessoas tornou-se imprescindível para implantação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial)”, ressaltou o procurador-geral de Justiça.

De acordo com o cronograma apresentado pela empresa responsável pela implantação da versão 12 do Protheus, os trabalhos serão realizados em quatro etapas. Neste primeiro momento serão feitas entrevistas para elaboração de um relatório do cenário atual e propostas para o futuro. Depois ocorrerá a preparação técnica voltada à infraestrutura e, na sequência, a capacitação dos usuários principais. Concluídas essas três etapas ocorrerá o plano da virada. A data prevista para mudança definitiva do sistema é 30 de setembro.

A partir daí, conforme a empresa contratada, haverá uma operação assistida com acompanhamento in loco de consultor para a efetivação das correções de eventuais não-conformidades. Nessa etapa, também continuarão sendo esclarecidas dúvidas operacionais do sistema.

