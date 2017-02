MPE implanta Sistema de Gestão Estratégica e Gerenciamento de Projetos

Em busca de uma gestão mais eficiente dos projetos executados no âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a Procuradoria Geral de Justiça está implantando o primeiro Sistema de Gestão Estratégica e Gerenciamento de Projetos. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até o final deste mês.

De acordo com o procurador-geral de Justiça, Paulo Roberto Jorge do Prado, a expectativa é de que todas as áreas do Ministério Público passem a utilizar o sistema como ferramenta de apoio à gestão. “Esse sistema será a principal ferramenta na implementação, acompanhamento e gestão do planejamento estratégico que será desdobrado em projetos, ações e iniciativas, todos alinhados aos objetivos e perspectivas estratégicas”, ressaltou.

A proposta, segundo ele, é trabalhar com base em indicadores e relatórios de monitoramento, o que possibilitará uma gestão mais eficiente dos projetos executados em toda instituição. “Teremos um controle maior de prazos , custos e mais transparência nas ações desenvolvidas”, observou.

Para a escolha do sistema, o Departamento de Planejamento e Gestão do Ministério Público levou em consideração a adesão ao guia de conhecimentos e boas práticas PMBOK 5ª edição (Project Management Book Of Knowledge) do PMI (Project Management Institute) e a ferramentas de gestão como BSC (Balanced Score Card). A possibilidade real de importação de dados de empenhos do sistema FIPLAN (Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças) do Estado de Mato Grosso também foi preponderante para a tomada de decisão.

A capacitação interna dos servidores envolvidos na execução de projetos, ações e iniciativas do plano estratégico, está prevista para o mês de Março de 2017.

PROJETOS: No final do ano, durante a I Mostra de Projetos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso reuniu 26 iniciativas implementadas em todo o Estado nas áreas da cidadania, meio ambiente, eleitoral, enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, execução penal e infância e juventude. São experiências de sucesso que demonstram que a atuação do Ministério Público vai muito além da esfera processual.

Além das ações desenvolvidas pelas Promotorias de Justiça e Procuradorias Especializadas, a mostra contemplou, também, seis projetos realizados na área meio que buscam assegurar melhorias na prestação do serviço público. Foram destacados, ainda, cinco projetos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso já premiados pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).