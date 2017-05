MPE faz palestra para combater violência contra a mulher

A convite da Coordenadoria de Cultura da Câmara o Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Cuiabá realizou palestra nesta manhã (12.05), a partir das 09 horas, no Plenário Ana Maria do Couto, na Câmara Municipal de Cuiabá, visando difundir ações de combate à violência contra a mulher, através do debate de questões que envolvem um comportamento culturalmente machista, que coloca a figura masculina em posição de superioridade frente à mulher.

A palestra – Homens que agradam, não agridem – tem caráter preventivo e educativo e visa mudar comportamentos por meio de reflexões das atitudes tomadas no dia a dia, incorporadas por relações sociais que privilegiam a supremacia do homem. Essas atitudes são “impostas” por frases como homem que é homem não chora e outras que vão se incorporando nas ações e de forma imperceptível buscam definir o que seriam um homem e uma mulher, idealmente.

A palestra foi concebida para alcançar o público em geral e por enquanto já foi realizada apenas nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, em escolas e na Academia de Polícia. Quem quiser receber a palestra basta entrar em contato com o site lindinalvarodrigues.com.br.

Em Mato Grosso, entre março de 2016 e 2017, foram registrados 79 casos de feminicídio consumados ou tentados. A cidade Rondonópolis detém os maiores números de casos.

O Dossiê Violência contra as Mulheres, elaborado pela Fundação Perseu Abramo e divulgado em 2010, apontou que uma em cada cinco mulheres afirmou ter sofrido algum tipo de violência cometida por algum homem conhecido ou desconhecido.

Dentre os tipos de violência registrada pela Abramo, destacam-se a violência doméstica e familiar, violência sexual, feminicídio, violência de gênero na internet, violência contra mulheres lésbicas, bi e trans e violência e racismo.

O Núcleo é coordenado pela Promotora Lindinalva Rodrigues e recebe suporte através de parcerias do Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa – via Sala da Mulher -, TCE e SETAS.

Na Câmara a palestra foi realizada pelas servidoras Renata Teixeira, Assistente Social pelas Psicólogas Fernanda Denadai e Cristina Mendonça, com auxílio da Assistente Ministerial Heckyelly Rocha e do Técnico Administrativo Luís Mário.

SECOM – CÂMARA DE CUIABÁ

Etevaldo d´Almeida