MPE de Mato Grosso apoia campanha e realiza palestras nos próximos dias 24 e 26

Para integrar o movimento mundial Outubro Rosa, que tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da prevenção do câncer de mama, as sedes das Promotorias de Justiça de Cuiabá e da Procuradoria Geral de Justiça, seguem iluminadas de rosa durante a noite até o fim do mês.

Além da iluminação especial, o MPE também receberá a equipe do “MT Mamma” que realizará duas palestras sobre o assunto. A primeira ocorrerá no dia 24 deste mês, às 16h, na sede da Procuradoria Geral de Justiça. E, a segunda, no dia 26, também às 16h, no auditório das Promotorias de Justiça da Capital. As palestras integram a programação alusiva ao Dia do Servidor Público.

O movimento surgiu em 1990, na primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York, e desde então, vem sendo promovida anualmente na cidade. O nome remete à cor do laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades.

Este ano, de acordo com estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca), 57.960 novos casos dessa neoplasia devem ser registrados em mulheres. Os homens também podem ter a doença, mas, o índice representa apenas 1% do total. Só em Mato Grosso devem ser registrados 710 novos casos (100 a mais do que em 2015) e a maioria, 430, ou 73,03% deles, em Cuiabá.

Para a MT Mamma, outra grande preocupação que leva a associação a incentivar o diagnóstico precoce é a incidência em mulheres jovens. O câncer de mama é relativamente raro antes dos 35 anos, acima desta idade sua incidência cresce progressivamente, especialmente, após os 50 anos. Estatísticas indicam aumento do câncer de mama tanto nos países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento.

Os sintomas mais comuns são:

– Caroço (nódulo), geralmente indolor;

– Alterações no bico do peito (mamilo);

– Pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja;

– Pequenos nódulos na região embaixo dos braços (axilas) ou no pescoço;

– Saída de líquido anormal das mamas.

