MPB, Bossa Nova e Jazz são destaques na programação da Casa do Parque nesta semana

Da MPB ao jazz, com um toque de bolero e embalado pela energia do pop. É com este repertório que a Casa do Parque apresenta sua programação cultural desta semana. A noite de terça (13.12) abre as apresentações nos embalos do piano bar de Eli Silva, com uma variedade de músicas que passeiam entre o Tango, Jazz, MPB, Blues e Bossa Nova. Já na quarta (14.12), quem comanda o palco para a noite ficar ainda mais gostosa é o pianista Paulo Adriano, cujo talento é um convite aberto para degustar as delicias do bistrô. Artistas renomados como Beatles e Adele fazem parte de seu repertório que varia entre músicas clássicas, modernas e contemporâneas. Já na quinta (15.12), o piano de Eli Silva volta a animar a Casa, para o deleite dos visitantes.

Já na sexta-feira (16.12), a atração da vez é o Lounge da Xodó, com a residente da casa, Xodó Castrillon, que agita a noite com grandes sucessos da música pop, além de relembrar músicas que fizeram sucesso em outras épocas. No sábado (17.12) é a vez da cantora japonesa Akane Ilzuka se apresentar com repertório de Jazz, Soul & Bossa Nova. As apresentações listadas abaixo têm início às 21h30.

DIANTE DO ESPELHO

Makeup artist, fotografia e arte contemporânea se encontram na nova exposição da A Casa do Parque “Diante do Espelho”, idealizada pelo cabeleireiro e maquiador Mariuzan Sousa. A mostra faz uma homenagem às mulheres onças do saudoso artista plástico João Sebastião. A mistura de maquiagem usada para criar arte no rosto e pós produção das imagens obtidas por meio da fotografia de Christiane Coelho e Rai Reis definem um resultado simplesmente lindo, repleto de ilusões de ótica e referências à arte. A entrada é franca.

FEIJOADINHA DA CASA

O almoço de sábado é garantido pela tradicional “Feijoadinha da Casa”, que acontece a partir das 12h. O prato brasileiro, que é reconhecido mundialmente, fica ainda mais saboroso quando acompanhado pela gelada cerveja 1500.

BAR DA CASA

Atração desta quinta e sábado, o Bar da Casa acontece a partir das 18h, na Praça dos Pioneiros, espaço que é a porta de entrada para A Casa do Parque. Combina com o ritmo cuiabano, de descontração e confraternização. O happy hour é uma parceria com a Cerveja 1500 e Estrela Galícia.

RESERVAS

As reservas podem ser feitas pelos telefones (65) 3365-4789 e (65)98116-8083. A Casa do Parque fica na rua Marechal Severiano de Queiroz no bairro Duque de Caxias, fundos do Parque Mãe Bonifácia.

