Motorista que invadir faixa exclusiva será multado a partir de julho

A campanha de conscientização sobre o uso exclusivo da faixa para ônibus em Cuiabá continua até o dia 6 de julho. A partir desta data, os motoristas flagrados nesta faixa serão multados.

“Os motoristas devem respeitar as faixas exclusivas para ônibus nas principais avenidas de Cuiabá”, alerta o secretário de Mobilidade Urbana (Semob), Antenor Figueiredo.

Segundo ele, mesmo com a suspensão da multas e emitindo somente notificações educativas, as faixas não podem ser utilizadas por outros veículos.

“O objetivo é educar os motoristas para que se acostumem a respeitar a faixa destinada para os coletivos”, disse Antenor. De acordo com ele, a partir de julho próximo, a Semob vai multar quem infringir a legislação municipal.

Além dos ônibus, a faixa exclusiva permite o tráfego de táxi com passageiro, ambulâncias e viaturas policiais. Atualmente, as câmeras monitoram os infratores que invadem as faixas dos ônibus, mas não multa. “Passando o período da campanha, as câmeras e os agentes que estão nas ruas vão multar quem desrespeitar a legislação de trânsito”, afirmou.

No total, 32 equipamentos fazem o monitoramento das ruas e avenidas da cidade. Os locais estão sinalizados com placas a pelos menos 200 metros antes das câmeras.

Elas auxiliam a Semob na fiscalização dos infratores que trafegam pela faixa exclusiva de ônibus, além de avanço de semáforos, velocidade acima da permitida, entre outras infrações. Com exceção à legislação municipal, só é permitida a entrada, nas faixas exclusivas, quando os motoristas tiverem que fazer a conversão à sua direita para acessar estacionamentos, comércios, ruas e avenidas, que façam parte do seu trajeto.

“Nestes casos é permitido entrar na faixa exclusiva, porque o motorista precisa chegar ao seu destino. E não atrapalha o trânsito dos ônibus”, disse o secretário.

De acordo com Figueiredo, a campanha faixa exclusiva serve para promover a conscientização da população e modificar o comportamento dos condutores no trânsito. Até julho próximo, os infratores serão notificados para conhecimento da infração, ainda sem aplicação da multa devida.

