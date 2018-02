Moradores relatam chuva de granizo e vento forte em Iguatu

Por: Tribuna do Ceará

Moradores de Iguatu, no interior do Ceará, gravaram imagens de chuva de granizo na região, nesta segunda-feira (12) de Carnaval.

Foram cerca de 20 minutos de chuva, o suficiente para a cidade ficar alagada. Em uma das imagens, um internauta comemora. “É a primeira vez que vejo isso. Olha as pedrinhas de granizo, de gelo ó. Chovendo granizo no meu Iguatu. ‘Eita pau d’água, doido’. Granizo! Eita chuva massa. Olha a zoada, olha as pedras”, grita o morador. “Rapaz é uma chuva muito doida”, continua.

Outro vídeo mostra uma rua completamente alagada e até árvore caída devido aos fortes ventos.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Estatística, o município que registrou a maior chuva – de domingo para segunda-feira – foi Pindoretama, com 104 milímetros, seguido de Beberibe (95 mm) e Tianguá (75 mm). Em Fortaleza, a precipitação foi de 40,6 milímetros.

Ao contrário das chuvas, a Funceme não faz monitoramento de ocorrências de granizo. Além disso, o dado sobre a quantidade de milímetros que choveu em Iguatu nesta segunda-feira ainda não foi divulgado no site do órgão.

Outras chuvas de granizo

No último dia 21 de janeiro, o município de Santana do Acaraú registrou chuva de granizo. Em um mês houve relatos de granizo em outras seis cidades: Parambu, Missão Velha, Massapê, Russas, Santana do Cariri e Pedra Branca.

O meteorologista Raul Fritz havia informado em janeiro que, por enquanto, não é possível saber o motivo das chuvas de granizo estarem mais frequentes no Ceará. “Ainda não sabemos ao certo, é coisa para um estudo futuro”, afirmou na época ao Tribuna do Ceará.

