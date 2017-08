Moda e Misticismo

Por mais que pareçam não fazer parte do mesmo universo, a moda e os astros caminham juntos: ambos são formas de nos expressarmos para o mundo. A astrologia, através dos signos e mapa astral, e os estudos esotéricos em geral, no ensina muito sobre nós mesmos. Passamos a compreender cada ponto da nossa personalidade, o que nos possibilita valorizar nossos aspectos positivos e trabalhar os defeitos que todos temos. Parte desse processo reflete diretamente na forma como nos mostramos ao mundo: como vamos nos portar a partir desse conhecimento? Quais aspectos da nossa personalidade queremos destacar? Qual a impressão que queremos passar? A moda entra em auxilio a todas essas questões.

O mundo da moda, para além de marcas, produtos e compra, é um universo que age diretamente em nossa autoestima e em nosso eu interior, pois é através dela que criamos nossa imagem e definimos que marca queremos deixar no mundo. É através do nosso exterior que exportamos o nosso mais profundo ser, e para que façamos isso de forma confortável, a astrologia é uma grande ajuda. Já percebeu como em alguns momentos, por mais que estejamos vestidos de forma “correta” para determinada situação, ainda assim não nos sentimos bem? Isso ocorre porque nossa estética não está alinhada com nossa personalidade. Mas como nivelar esses dois mundos?

A MODA DOS SIGNOS

O zodíaco é uma parte da esfera celeste por onde se movem o Sol, a Lua e todos os outros grandes planetas, e os signos levam o nome das doze constelações que estão nessa linha. O signo de uma pessoa é definindo a partir da posição do Sol no momento do nascimento. Cada um dos 12 signos possui características próprias, e a posição em que se encontram em nosso mapa definem nossa personalidade e a forma como nos entendemos e nos expressamos.

A Cleo, por exemplo, nasceu em 2 de outubro e tem o Sol em Libra. Isso faz com que ela tenha em sua personalidade as características desse signo: possui natureza agradável, amorosa e encantadora, além de trabalhar bem com parcerias e sentir necessidade de companheirismo e troca, pois Libra é signo regido pelo planeta Vênus.

Relembre o mapa astral da Cleo

Na moda, a libriana traz toda a liberdade do signo de ar: a habilidade em combinar diferentes estilos, com influência artística e equilíbrio entre o divertido e o conceitual. É um signo que faz experimentações sem se importar com o que vão pensar. Por ser regida por vênus, também se encanta pelo refinado, simples e sensual. Já o ascendente em Peixes faz com que Cleo mude o estilo de acordo com o emocional: o humor definirá entre o simples e extravagante. E essa sensibilidade aflora o interesse pela moda artística, abstrata e com um quê místico. Na moda, a libriana é uma camaleoa com muito requinte e bom gosto. Confira abaixo algumas combinações que mostram a liberdade do signo de Libra:

Confira abaixo como a moda aparece de acordo com todos os signos do zodíaco:

Áries – É o signo mais impulsivo do zodíaco. Decidida, ágil e animada, a pessoa de Áries tem como principal item de moda a praticidade: peças fáceis de usar, que não a prendam ou exijam muito trabalho. A moda para a ariana é simples, mas cheia de atitude.

Touro – Touro é um signo que opta pelo conforto: peças que vestem bem e cumprem sua função é a primeira opção. Nada de muitos detalhes; vá sempre pelo clássico. Porém, nada desleixado. Touro é regido por Vênus, e faz com que as pessoas desse signo prezem por peças de boa qualidade, que sejam prazerosas de vestir e valorizem sua sensualidade.

Gêmeos – Por ser o signo da comunicação, da troca de informações e até opiniões, as pessoas de gêmeos optam por um estilo que possa se adaptar em diversos ambientes: não quer perder tempo tendo que trocar muito de roupa para cada ocasião. Sua intensa atividade faz com que geminianas sejam pessoas joviais. Roupas alegres e despojadas também chamam sua atenção.

Câncer – A canceriana sente-se confortável no clássico e na feminilidade. Sentimental, a moda para câncer é pura arte e poesia: gosta que seu estilo seja leve, confortável e sereno. Chamar muito a atenção não é sua prioridade na hora de se vestir.

Leão – Querer o centro das atenções é uma característica de leão que muitos não compreendem, mas na moda é fundamental. O que guia a leonina é a inovação, contraste e o high fashion. As leoninas têm como prioridade agradar seus admiradores e o deslumbre do mundo da moda é seu habitat natural.

Virgem – O signo mais impecável do zodíaco. O tradicional, alinhado e estruturado é foco das pessoas virginianas. Peças que possuem uma boa estrutura, tecidos de qualidade e acabamento perfeito agrada este signo. Para virgem, moda não é brincadeira.

Escorpião – O sex appeal é um dos pontos altos das escorpianas. Roupas que destacam as curvas, valorizem a sensualidade, e que sejam extremamente refinadas são as peças que compõem a moda deste signo. O mistério, brincadeira com texturas e transparências são qualidades nas escolhas da escorpiana.

Sagitário – A sagitariana é despojada e divertida, e adora brincar com a moda. Misturar estilos, texturas e culturas são pontos fortes na hora de escolher as peças. É um signo que adora aventuras, e não gosta de se ver preso em um só molde. Para quem é de Sagitário, a moda é um bom espaço para ousadia.

Capricórnio – Regida por Saturno, pessoas de Capricórnio são atraídas pelo tradicional. São pessoas que gostam do controle, e por isso peças impecáveis e de poucos detalhes agradam. Podem expressar muita seriedade, e para isso a dica principal é se permitir abraçar as curvas de seu próprio corpo e brincar um pouco com a moda.

Aquário – Pessoas de aquário tem extrema atração pelo que é inusitado, pelo que instiga e cria curiosidade. O mais inovativo dos signos, aquarianas sempre um passo à frente a aquariana na moda. Assimetria, cores e modernidade são o principal que pessoas de Aquário se identificam em uma tendência. A moda para aquário é um leque de possibilidades.

Peixes – Signo mais sonhador do zodíaco, as piscianas se atraem pela arte, criatividade e romantismo. Roupas leves e divertidas agradam as pessoas desse signo. Cores, transparências e estampas também são detalhes que compõem a moda de Peixes. Para quem é desse signo, a moda está no mesmo universo lúdico dos contos de fada.

News da Cleo

Twitter: @estrelaguianews