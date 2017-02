A moda dos pontinhos com delineador em torno dos olhos

Moda, estilo, e comportamento, a cada hora uma novidade, e a novidade da vez nas Make Ups é o Eyeliner Dots, que são os pontinhos feitos com delineador em torno dos olhos pra complementar a maquiagem. Há quem ame e quem não goste muito, mas não custa experimentar.

Para o verão nós já sabemos que vale a pena sair da zona de conforto usando os traços com novas cores e até com glitter (falaremos em breve no site para entrar no ritmo do carnaval), mas agora a novidade são os eyeliner dots. Inspirado na década dos anos 60 os pontinhos delicados são feitos ao redor dos olhos, na base dos cílios ou sobrancelhas com o delineador para dar um “up” no visual.

O truque é fazer a maquigem normalmente, primeiro prepara a pele, logo fazer a Make que você curte, seja ela basicona ou mais Glam. Na sequência é só descontrair e experimentar, pondo somente um ponto abaixo dos olhos, bem próximo da linha do olho onde se passa delineador. E para as mais ousadas, ou ousados, os pontinhos podem ser maiores, ou coloridos ou até mesmo mais de um. Para facilitar faça com delineador líquido ou em gel e prefira os à prova d’água para não correr o risco de borrar a maquiagem.

A maquiadora Carol Prada afirma que ainda não teve pedidos de clientes para fazer essa Make, mas que está esperando pra pôr em prática.

“Eu amo os tais pontinhos, acho sexy e ao mesmo tempo delicado, entende? Eu ainda não tive nenhuma cliente que me pediu os Eyeliner Dots. Estou esperando, e já propondo para editoriais de moda e estilo.”

