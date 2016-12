Missaka, a “Japa do Funk”, detalha looks que valorizam suas curvas

As mulheres orientais são conhecidas por não terem tantas curvas, mas Missaka, a “Japa do Funk”, revela os looks que usa para valorizar a silhueta.

“Não acho que tenho uma abundância e nem uma peitância por ser japa legítima. Tenho pedigree (risos). Acredito que meus volumes dão para o gasto. Sou do tipo normal, sem aqueles quadris ‘Valeskos’ que todo brasileiro pira, mas me garanto com o meu. Tenho perna curta e por este motivo sempre uso roupas mais curtas, shorts e saia para alongar”, afirma a morena que recentemente lançou o clipe da música “Musa”.

Missaka exalta que a calça jeans feminina de cós alto, conhecida como a ‘calça levanta bumbum’, voltou à moda: “Graças à Santo Antônio da moda, minhas preces foram ouvidas e as calças de cós alto voltaram para nos ajudar (risos). Ela levanta o bumbum, segura a barriga e afina a cintura”.

A “Japa do Funk” revela que não aprova as calcinhas com enchimento pois são muito desconfortáveis: “Gente, nada daquelas calcinhas de enchimento heim! Ô coisa horrivel que inventaram! Fica completamente deslocada do bumbum e quando senta e levanta tem que ficar arrumando. Afe… Não!!! (risos)”.

A cantora, compositora, atriz, bailarina e instrumentista detalha ainda como faz para valorizar os seios com os mais variados looks: “Quanto ao busto, não tenho como negar que adoro um decote. Estou impressionada com esses sutiãs da moda, acho que o nome é mongerie… Na minha opinião essas peças super valorizam os seios, ficam sexy e dão um toque especial em uma blusinha básica qualquer”.

Missaka não deixa de falar, é claro, que além dos looks, é preciso fazer atividades físicas para que as roupas deixem o corpo das orientais ainda mais belos. “O negócio mesmo é subir escada, fazer agachamento ou dar aquele truquinho da lordose (risos). A coluna reclama um pouquinho, mas o que não fazemos para estar lindas, esbeltas e curvilíneas”.

O mais importante para a “Japa do Funk”, no entanto, é o direito da mulher se vestir como quer, agir como quiser e ser respeitada por isso. De acordo com ela, a letra da música “Musa” foi inspirada no feminismo. “A mulher não pode ser desrespeitada porque ela abusa em um decote. Pelo simples fato de sermos mulheres adoramos passar horas nos vestindo, nos maquiando, nos montando e usando salto alto”.

Quanto à alimentação, a morena afirma que não abandona os costumes orientais. “Amo beber banchá gelado, que é um chá verde com limão. Sempre sem açúcar ou adoçante. Além de ser antioxidante e diurético, o chá inibe a vontade de comer doce. Missoshiru, nori e tofu são outros pratos japoneses que costumo comer no dia a dia”.

“Ultimamente estou sem muito tempo para malhar devido à rotina corrida de ensaios e shows. Por este motivo foco em uma alimentação saudável”, finaliza Missaka.

Assista ao clipe no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=t3VOrR3Pcn8

