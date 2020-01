Ministério da Saúde descarta suspeita de coronavírus no Rio de Janeiro

Publicado por: Rosano Almeida

A suspeita de que um paciente internado no Hospital Icaraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, teria contraído o coronavírus (2019-nCoV) foi descartada pela unidade de saúde e pelo Ministério da Saúde nesta segunda (27/01). Segundo o hospital, o paciente chegou da China e foi recebido na sexta-feira (24/01) com quadro de tosse e dor de garganta, mas sem febre e, por isso, o caso não foi classificado como suspeito. Mesmo assim, o paciente está em isolamento desde o atendimento na emergência e o caso foi notificado à Vigilância Sanitária através do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde (CIEVS).

Segundo a unidade, foram colhidas amostras de secreção respiratória para exames específicos, conforme orientação do Ministério da Saúde. Em nota, o Hospital Icaraí informou que o paciente se encontra estável, não necessitando de internação em Terapia Intensiva e, assim que possível, receberá alta hospitalar.

Esse é o quinto caso suspeito descartado pelo Ministério da Saúde. Na China, 81 mortes por coronavírus foram registradas e o último balanço divulgado aponta que há 2.744 casos suspeitos no país. Além da China, pelo menos 11 países têm casos confirmados de coronavírus.

