Ministério da Educação e FNDE liberam R$ 137 milhões para obras e quitação de dívidas

O Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) liberaram R$ 137,77 milhões para municípios investirem em obras e na quitação de dívidas referentes à aquisição de equipamentos para unidades de educação infantil e de ensino fundamental. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, no dia 20, durante o encerramento do evento FNDE em Ação, em São José do Rio Preto (SP).

Os recursos serão destinados a 848 obras, espalhadas por 660 municípios do país. “Hoje, nós liberamos mais de R$ 130 milhões contemplando centenas de municípios em todo o país e mais de 30 municípios só no estado de São Paulo. Vamos continuar resgatando essas obras que estavam paralisadas. Boa parte delas já foram retomadas e estão em plena execução,” destacou o ministro.

O FNDE é o braço financeiro das ações do Ministério da Educação. É responsável pelo apoio técnico e financeiro aos estados, Distrito Federal, municípios e escolas públicas do país.

Assessoria de Comunicação Social MEC

