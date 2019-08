Ministério da Cidadania apoia a realização de festivais de cinema

Inscrições seguem até o dia 30 de setembro para projetos a serem realizados nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, além dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Recursos para Rio de Janeiro e São Paulo já foram integralmente utilizados

O Ministério da Cidadania lançou, em 2018, edital de apoio à realização de festivais e mostras de cinema em todo o País. No total, foram disponibilizados R$ 26,5 milhões, sendo 50% para projetos dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo e o restante para os demais estados. O montante destinado ao eixo Rio-São Paulo já foi integralmente utilizado, mas ainda há disponível cerca de R$ 2,5 milhões para projetos nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste e R$ 511 mil para a região Sul e os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Interessados em participar do edital têm até 30 de setembro para se inscrever. Para conseguir o apoio, os eventos precisam ser organizados até 31 de dezembro deste ano.

O secretário especial da Cultura do Ministério da Cidadania, Henrique Pires, destaca que o edital tem como pilar o incentivo a uma produção descentralizada. “Queremos conhecer a produção cultural de todos os estados brasileiros. Temos uma diversidade muito rica, que se reflete no nosso audiovisual. Agora queremos ver essa diversidade nas telas dos festivais”, destaca. “É um edital extremamente importante, pois apoia mostras e festivais, que são uma vitrine para que as produções como filmes e séries possam aparecer, assim como os novos profissionais da indústria do audiovisual”, completa.

Lançado em fevereiro de 2018, o edital é de fluxo contínuo e vem recebendo inscrição de projeto desde então. Até o momento, 165 propostas já foram inscritas: destas, 99 foram qualificadas e receberam recursos para execução de suas atividades, 60 não foram qualificadas e 4 não foram analisadas porque os recursos destinados à região específica já haviam sido utilizados. Houve uma desistência.

Edital de apoio a festivais, mostras e eventos de mercado audiovisual RJ/SP CONNE Sul/MG/ES Total Valor Total R$ 13.287.500,00 R$ 7.972.500,00 R$ 5.315.000,00 R$ 26.575.000,00 Valor Utilizado R$ 13.287.500,00 R$ 5.521.946,50 R$ 4.803.588,03 R$ 23.613.034,53 Valor Disponível – R$ 2.450.553,50 R$ 511.411,97 R$ 2.961.965,47 Total de projetos já

qualificados por região 51 projetos 26 projetos 22 projetos 99 projetos

Projetos contemplados

Entre os projetos que já foram contemplados estão, no segmento de jogos eletrônicos, iniciativas como o BIG – Brazil´s Independent Game Festival, a Olimpíada Brasileira de Desenvolvimento de Jogos – Game Jam Plus, a CCXP Unlock 2018 e o SBGames – Simpósio Brasileiro de Jogos Eletrônicos e Entretenimento Digital. No segmento audiovisual, destacam-se o Festival de Cinema Brasileiro em Paris, o Rio 2C Rio Content Market, o 16º Festival Internacional de Cinema Infantil e o VII Frapa – Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, entre outros.

Para se inscrever

Os interessados em participar da seleção podem inscrever projetos de festivais e mostras que já tenham, no mínimo, cinco edições realizadas – não necessariamente de forma ininterrupta. Também podem participar eventos que já tenham duas edições organizadas, desde que apresentem chancela do poder executivo municipal. O edital ainda contempla projetos de mercado audiovisual e do setor de jogos eletrônicos já constituídos, bem como a participação em premiações e eventos internacionais reconhecidos pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), entidade vinculada ao Ministério da Cidadania, além de propostas de formação no setor.

Para participar, as empresas ou instituições com fins lucrativos devem estar classificadas como agentes econômicos brasileiros independentes pela Ancine, com registro regular, nos termos da Instrução Normativa nº 91. Há três categorias de premiação, sendo que o valor máximo é de R$ 600 mil.

As inscrições para o edital são realizadas por meio da plataforma Mapas da Cultura. Mais informações sobre as regras de participação no edital podem ser obtidas por meio do e-mail festivais.sav@cultura.gov.br .

Serviço

Edital nº 11/2018 – Festivais, Mostras, Premiações, Eventos de Mercado e Ações de Promoção/Difusão da Produção Audiovisual Nacional

Data limite para inscrição: 30 de setembro de 2019

Data limite para realização do evento: 31 de dezembro de 2019

Inscrições na plataforma Mapas da Cultura por meio do link: mapas.cultura.gov.br/oportunidade/1031/.

