Militantes defendem MDB mais democrático contra extremos

Pesquisa realizada pelo Instituto Ideia Big Data mostrou que os militantes do MDB preferem o partido agindo em favor das forças democráticas contra os extremos – seja à esquerda ou à direita. O levantamento foi feito entre 11 e 27 de novembro, a pedido da Comissão Executiva Nacional do MDB.

O questionário foi enviado por um link a grupos da rede social WhatsApp. Mais de 400 filiados ao MDB – das cinco regiões do País – participaram do levantamento, que tratou dos pontos fortes do partido, das bandeiras que a sigla deve adotar ou continuar a adotando nos próximos anos. O relatório da pesquisa foi apresentado pelo Instituto Big Data em dezembro passado.

Os responsáveis pelo levantamento destacaram algumas frases emblemáticas dos participantes sobre a força do MDB e sobre o que o partido precisa realizar a partir de 2020. Segundo um dos filiados, o partido é importante por “sua história de trabalho e conquistas; seus filiados! Sua gente guerreira que acredita e está disposta a prosseguir acreditando que o Brasil dá certo”. Outro militante registrou que o MDB precisa “fazer jus a bandeira sendo realmente democrático e discutindo e dando oportunidade de participação desde a base e não somente em anos eleitoral”.

Ao analisar as respostas dos participantes, os pesquisadores do Instituto concluíram o seguinte: “Na visão dos filiados, o MDB é um dos partidos mais importantes da história do país, sendo que sua história se mistura com a história da defesa da Democracia e da redemocratização do país – e isso é apontado como um dos seus pontos fortes, assim como sua capacidade de aproximação dos diversos segmentos da sociedade, de renovação de lideranças e de representatividade política”.

Na pergunta referente ao posicionamento ideológico da sigla, a maioria dos entrevistados (58%) respondeu que o partido deve adotar um alinhamento entre a centro esquerda e a centro direita. Desse total, 37% (o maior número) prefere o partido radicalmente no centro. Só 2% dos militantes defendeu o partido radicalmente à esquerda e outros 9% defenderam o MDB totalmente à direita.

DIRIGENTES – Cerca de 100 dirigentes partidários e filiados com mandato – como deputados federais, senadores e prefeitos – também foram ouvidos. Em relação ao posicionamento ideológico, os resultados foram similares. Para 36% desse grupo de dirigentes e detentores de mandatos, o MDB deve ser um partido radical de centro. Apenas 1% prefere o partido à direita, nenhum quer o MDB à esquerda. Em relação ao atual governo, os dirigentes preferem o MDB na posição de independência.

Esse posicionamento converge com o discurso adotado pelo presidente Baleia Rossi, a partir de sua eleição em outubro passado. Ele e a Comissão Executiva estudam mais alternativas para envolver os militantes nas decisões com mais frequência. “Nosso trabalho está no começo ainda. Mas já temos a certeza que deveremos adotar mais esse método de ouvir o militante. É importante também que a militância participe das nossas redes sociais, defendendo quem faz bem ao nosso partido”, disse o presidente do MDB.

