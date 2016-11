México toma primeiras medidas diante da volatilidade após vitória de Trump

O México reconheceu nesta quinta-feira que a eleição do republicano Donald Trump aumentou a volatilidade financeira, o que motivou uma modificação do leilão de títulos governamentais, a primeira medida tomada pelo governo depois do voto americano.

“O resultado do processo eleitoral nos Estados Unidos se refletiu em um aumento na volatilidade nos mercados financeiros internacionais”, afirmou um comunicado do ministério da Fazenda.

Embora o governo considere que “o aumento na volatilidade foi assimilada de maneira ordenada nos mercados”, decidiu modificar os leilões para “contribuir para preservar o funcionamento ordenado do mercado da dívida”.

AFP

