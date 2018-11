“Meu sentimento é de indignação”, diz prefeito sobre segundo acidente grave envolvendo gari em Cuiabá

Meu sentimento é de indignação! Não consigo acreditar que em apenas uma semana duas tragédias tenham acontecido em nossa cidade. Essa madrugada, mais um trabalhador, no exercício de sua função foi atropelado e está em estado grave no Pronto Socorro de Cuiabá. O gari Misael Feitoza de Almeida foi atingido por um veículo na Avenida Jornalista Arquimedes Pereira Lima – Estrada do Moinho -, novamente por um motorista alcoolizado que, inclusive, tentou fugir do local do crime, mas foi detido pela Polícia Militar.

O secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, está neste momento acompanhando o atendimento e tomando as providências necessárias. Segundo Stopa, Mizael quebrou a perna em dois lugares. A cirurgia já foi realizada e já determinei que o paciente seja transferido para o Hospital São Benedito para dar prosseguimento ao atendimento.

Ainda segundo Stopa, a perna de Mizael corre o risco de necrose do órgão, por isso a transferência é necessária.

Nós, da Prefeitura de Cuiabá, mais uma vez, nos solidarizamos com a família e continuaremos ao lado de Mizael para toda e qualquer assistência. Estamos orando e na esperança de que ele se restabeleça o mais rápido possível, retornando ao seio de sua família.

Emanuel Pinheiro – Prefeito de Cuiabá