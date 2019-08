Mestre-Cervejeiro.com inaugura loja em Cuiabá

Localizada na região do centro político, nova loja vai contar mais de 110 rótulos de cervejas artesanais, nacionais e importadas

Publicado por: Rosano Almeida

A maior rede de lojas de cervejas artesanais do país, um Mestre-Cervejeiro.com abre na próxima quinta-feira, 29 de agosto, uma unidade na cidade de Cuiabá (MT). A inauguração está aberta ao público e tem início às 18 horas.

Com 50 m2 e mais de 110 rótulos de cervejas artesanais, uma nova unidade tem mais de 50 estilos, com destaque para as cervejas originais da Master-Cervejeiro.com (Amarillo Weisse, Hallertau Mosaico Pilsner, Double IPA Cascade e Summer Ale), um linha completa da Bastards Brewery e muitos outros rótulos de cervejas artesanais, nacionais e importadas.

Depois de muitas pesquisas e buscas por opções inovadoras para o mercado de Cuiabá, o franqueado Robson Toledo conta com o nome de Mestre-Cervejeiro.com após visitar as lojas da rede no Leblon, no Rio de Janeiro. “Tive uma certeza de que esta era uma melhor opção, já que realmente é diferente e interessante para o público local”, comenta o franqueado.

Uma nova loja foi pensada para os mais diferentes tipos de público, fazer um curioso com experiência em cervejarias, ser um homem com espaço agradável, familiar e também amigo do animal de estimação. A marca também oferece bancadas com wi-fi e liberou e comercializa presentes e acessórios que são best sellers da marca como bonés, camisetas, growlers, abridores, copos e taças.

A unidade Mestre-Cervejeiro.com fica no Edifício Concórdia, na Avenida Doutor Hélio Ribeiro, 487, no bairro Paiaguás, e vai funcionando de segunda a sexta das 11 horas às 22 horas, sábado das 16 horas às 22 horas, e domingo, das 16 horas às 20 horas. Mais informações pelo site www.mestre-cervejeiro.com/lojas/cuiaba/ .

Sobre a Rede Mestre-Cervejeiro.com

O Mestre-Cervejeiro.com é uma rede de lojas de cervejas artesanais do Brasil, com mais de 60 unidades abertas em todo o país. A marca surgiu em 2004 como um site de consultoria e inovação em cervejas em 2009 inaugurou sua primeira loja física em Curitiba (PR). Além disso, com mais de 3.500 rótulos de cervejas artesanais, nacionais e importadas, uma rede também oferece lanches selecionados, presentes e acessórios.

Me stre-Cervejeiro.com – Cuiabá (MT)

Abertura: 29 de agosto, a partir das 18h

Endereço: Av. Dr. Hélio Ribeiro, 487 – Edifício Concórdia – Paiaguás

Horário de funcionamento:

Segunda a Sexta: 11 às 22h

Sábado: 16 às 22h

Domingo: das 16h às 20h

Informações: https://mestre-cervejeiro.com/lojas/cuiaba/