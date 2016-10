Mesatenistas vão representar MT nos Jogos Universitários

João Vitor Carneiro e Milena Suemysasai Morimoto são os dois atletas do tênis de mesa que vão representar o estado de Mato Grosso na 64ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs 2016), que será realizado de 02 a 13 de novembro, com 17 modalidades e em 17 instalações esportivas de Cuiabá. E as disputas do tênis de mesa ocorrerão, especificamente, de 03 a 06.11, dentro do Complexo Esportivo Dom Aquino, localizado atrás do Shopping Popular de Cuiabá.

O mesatenista João Vitor Carneiro de Souza, um cuiabano de 20 anos, estudante do 1º semestre de educação física da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), representará MT pela segunda vez no JUBs. Ele disputou a 63ª edição (2015) e terminou classificado na quinta posição dentre 19 competidores. Segundo ele, apesar do bom resultado do ano anterior, neste espera ficar entre os três primeiros colocados. E, para isso, fez o dever de casa.

“Comecei nesse esporte com 15 anos no colégio. Já disputei torneio internacional e atualmente ocupo a 1ª posição do ranking estadual, no rating B (categoria). Aprendi algumas coisas no JUBs 2015 e, de lá para cá, evolui minha técnica. Por exemplo, aprendi que, se o adversário tem estatura alta, a distância entre o ponto em que a bola quica na mesa e o ponto onde ele rebate ela de volta é maior. Se o rival é baixinho, a distância entre ponto A e B é menor. Isso reflete no tempo de jogo, na velocidade da partida. E, consequentemente, na estratégia”, conta João.

A mesatenista que representará no feminino, Milena Morimoto, cuiabana de 18 anos, estudante do 1º semestre de nutrição da UFMT, começou aos 11 anos no tênis de mesa por influência da família. Segundo ela, pai, mãe e as três irmãs praticam a modalidade. E, dois deles, pai e uma das irmãs já competiram profissionalmente. Milena já conquistou um terceiro lugar em torneio internacional e, atualmente, ocupa a 2ª posição do ranking estadual, no rating C.

“Gosto de praticar tênis de mesa pelo conjunto de benefícios para a saúde. Tanto físicos quanto mentais. Sei que o nível de competição do JUBs é bastante alto, mas tenho treinado três vezes por semana com treinos de três horas cada. Vou me esforçar para ficar entre os três primeiros colocados, pois eles ganham vaga para o sul-americano de tênis de mesa”, comenta Milena.

De acordo com o presidente da Federação Mato-grossense de Esporte Universitário (FMEU), Alexandre Bregunci, o técnico do tênis de mesa será Américo Mariama, experiente e atual líder do ranking estadual, no rating A (principal categoria). Segundo Bregunci, a modalidade possui especificidades muito interessantes. Ela precisa ser praticada em locais fechados para o vento não alterar a trajetória da bola. Até a ventilação do ar-condicionado pode interferir no jogo.

Para o secretário Adjunto de Esporte e Lazer de Mato Grosso, Pedro Luiz Sinohara, o Governo do Estado fez questão de prover o sediamento do JUBs por causa de dois motivos: o evento pode revelar grandes talentos para o esporte brasileiro e também por fomentar a prática de esportes entre a população. “Mais de 4 mil atletas-universitários vão competir em Cuiabá. É uma forma do esporte estar no dia-a-dia das pessoas. Isso envolve inclusão social e bem-estar”, diz.

Assessoria

Twitter: @estrelaguianews

Veja mais: Campeonato de Tênis de Mesa em Rondonópolis-MT

Salvar